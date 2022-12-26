26 декабря 2022

Губернатору ХМАО доложили об опережении графика строительства моста через Обь

© Служба новостей «URA.RU»
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Лето в городе. Сургут, мост через обь
Строительство моста идет с опережением графика Фото:

Генеральный директор ОАО «Мостострой-11» Николай Руссу, который строит второй мост через Обь, доложил губернатору ХМАО Наталье Комаровой о ходе строительства. Сообщение об этом появилось в официальном telegram-канале властей округа.

«Возведение второго мостового перехода через реку Обь идет с опережением графика. Его возведение планируют завершить к 2026 году», — отметили в telegram-канале «Югра Z Официально».

Ранее URA.RU сообщало о том, что ОНФ обнаружил строительный мусор в водоохранной зоне реки Обь. Региональный штаб общественной организации направил обращения о выявленном нарушении проектировщику АО «Гипростроймост — Санкт-Петербург», генеральному подрядчику — компании «Мостострой-11» и в природоохранную прокуратуру.

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Генеральный директор ОАО «Мостострой-11» Николай Руссу, который строит второй мост через Обь, доложил губернатору ХМАО Наталье Комаровой о ходе строительства. Сообщение об этом появилось в официальном telegram-канале властей округа. «Возведение второго мостового перехода через реку Обь идет с опережением графика. Его возведение планируют завершить к 2026 году», — отметили в telegram-канале «Югра Z Официально». Ранее URA.RU сообщало о том, что ОНФ обнаружил строительный мусор в водоохранной зоне реки Обь. Региональный штаб общественной организации направил обращения о выявленном нарушении проектировщику АО «Гипростроймост — Санкт-Петербург», генеральному подрядчику — компании «Мостострой-11» и в природоохранную прокуратуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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