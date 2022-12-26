Губернатору ХМАО доложили об опережении графика строительства моста через Обь

Генеральный директор ОАО «Мостострой-11» Николай Руссу, который строит второй мост через Обь, доложил губернатору ХМАО Наталье Комаровой о ходе строительства. Сообщение об этом появилось в официальном telegram-канале властей округа.
«Возведение второго мостового перехода через реку Обь идет с опережением графика. Его возведение планируют завершить к 2026 году», — отметили в telegram-канале «Югра Z Официально».
Ранее URA.RU сообщало о том, что ОНФ обнаружил строительный мусор в водоохранной зоне реки Обь. Региональный штаб общественной организации направил обращения о выявленном нарушении проектировщику АО «Гипростроймост — Санкт-Петербург», генеральному подрядчику — компании «Мостострой-11» и в природоохранную прокуратуру.
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