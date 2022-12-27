27 декабря 2022

Из Пермского края отправили новогодние подарки бойцам на фронт. Фото

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Первая официальная репетиция парада на улице Новосибирская 2-ая. Екатеринбург, зима, армия, военные, солдаты, призыв, призывники, снегопад
Жители Нытвы отправили бойцам 700 новогодних подарков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Нытвинского городского округа отправили новогодние подарки военным, участвующим в спецоперации на Украине. Как сообщил глава округа Ринат Хаертдинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», также были отправлены медикаменты и продукты.

«Общими усилиями мы отправили 700 [новогодних] подарков нашим бойцам. А еще — продукты, коробки с медикаментами и средствами для ухода», — написал Хаертдинов.

Глава поблагодарил всех, кто принял участие в сборе гуманитарного груза. «Ваша помощь неоценима в такие моменты, а те эмоции, которые получат наши ребята на передовой или в госпиталях, получив ваши подарки — просто бесценны», — резюмировал Хаертдинов.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация Украины и защита республик Донбасса.

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Жители Нытвинского городского округа отправили новогодние подарки военным, участвующим в спецоперации на Украине. Как сообщил глава округа Ринат Хаертдинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», также были отправлены медикаменты и продукты. «Общими усилиями мы отправили 700 [новогодних] подарков нашим бойцам. А еще — продукты, коробки с медикаментами и средствами для ухода», — написал Хаертдинов. Глава поблагодарил всех, кто принял участие в сборе гуманитарного груза. «Ваша помощь неоценима в такие моменты, а те эмоции, которые получат наши ребята на передовой или в госпиталях, получив ваши подарки — просто бесценны», — резюмировал Хаертдинов. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация Украины и защита республик Донбасса.
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