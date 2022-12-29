Специалисты по недвижимости составили список самых стильных коттеджей в Челябинской области

Гостям предлагают зимнюю рыбалку, русский бильярд и дровяную баню Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лучшим коттеджем из топ-5 для аренды в Челябинской области стал дом за 40 тысяч рублей в сутки. Рейтинг загородной недвижимости в регионе URA.RU представили «Авито Недвижимость» учитывая дизайн, ремонт и цену выше рыночной.

Лидер рейтинга — коттедж площадью 420 кв. м. в Сосновском районе за 40 тысяч рублей в сутки. В пользовании у гостей — камин, русский бильярд, домашний кинотеатр, спортзал, сауна и массажное кресло. Вторым в топе оказался дом на 240 кв. м. на территории эко-парка «Лазурный» стоимостью 20 тысяч рублей за сутки. В доме есть русская баня с купелью, банкетный зал, мангальная зона и выход к пруду с красивой подсветкой.

Третье место отдали загородному домику «Деревенский причал» площадью 160 кв. м. на берегу озера Кременкуль. За 17 тысяч рублей на сутки в распоряжении гостей дровяная баня, камин, костровая зона с казаном, настольный теннис и безлимитным Wi-Fi. Коттедж площадью 230 кв. м. вблизи Миасса стоимостью от 16 тысяч рублей в сутки занял четвертую позицию. В доме может расположиться 12 гостей, а на территории находится баня, мангальная зона и личный выход на пирс. Гостям предлагают за дополнительную плату заняться зимней рыбалкой.

Пятое место отдали дому на 150 кв. м. в Миассе недалеко от горнолыжного курорта «Солнечная долина» вместимостью 12 человек. Аренда обойдется от 15 тысяч рублей за сутки. На территории находится мангальная зона, детская и взрослая горки для катания зимой.

Ранее в Челябинске сдавали на Новый год коттедж, где снимался выпуск тревел-шоу « Орел и решка». Снять дом с 31 декабря по 2 января обошлось в 150 тысяч рублей.