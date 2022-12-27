27 декабря 2022

Тюменский бизнес испытывает потребность в мужчинах-сотрудниках

© Служба новостей «URA.RU»
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Постное меню от Михаила Аракелова в ресторане Carbonara. Екатеринбург, официант, carbonara
Мужчины реже приходят на собеседование и устраиваются на работу Фото:

Предприниматели из Тюмени не могут пополнить кадровый резерв сотрудников за счет мужчин. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал владелец сети кофеен в Тюмени Михаил. По его словам, мужчины стали реже приходить на собеседования и устраиваться на работу.

«На собеседования приходит очень мало парней, в основном девушки. Хотя раньше парней больше приходило. И те, кто остаются, быстро уходят. Без мужской силы у нас нельзя: поставки принять, коробки с кофе, одноразовую тару, продукты. Плюс сотрудники на выездных мероприятиях все сами носят. Да и в целом проще, когда в штате и девушки, и парни. Вот сейчас у нас с этим проблемы», — рассказал Михаил.

Ранее тюменские бизнесмены из разных областей уже высказывались о кадровом голоде в регионе. Так нехватка сотрудников ощущается и в сфере дополнительного образования, и в сфере ИТ, и в местном общепите.

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Предприниматели из Тюмени не могут пополнить кадровый резерв сотрудников за счет мужчин. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал владелец сети кофеен в Тюмени Михаил. По его словам, мужчины стали реже приходить на собеседования и устраиваться на работу. «На собеседования приходит очень мало парней, в основном девушки. Хотя раньше парней больше приходило. И те, кто остаются, быстро уходят. Без мужской силы у нас нельзя: поставки принять, коробки с кофе, одноразовую тару, продукты. Плюс сотрудники на выездных мероприятиях все сами носят. Да и в целом проще, когда в штате и девушки, и парни. Вот сейчас у нас с этим проблемы», — рассказал Михаил. Ранее тюменские бизнесмены из разных областей уже высказывались о кадровом голоде в регионе. Так нехватка сотрудников ощущается и в сфере дополнительного образования, и в сфере ИТ, и в местном общепите.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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