Тюменский бизнес испытывает потребность в мужчинах-сотрудниках

28 декабря 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

Мужчины реже приходят на собеседование и устраиваются на работу Фото: Размик Закарян © URA.RU Предприниматели из Тюмени не могут пополнить кадровый резерв сотрудников за счет мужчин. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал владелец сети кофеен в Тюмени Михаил. По его словам, мужчины стали реже приходить на собеседования и устраиваться на работу. «На собеседования приходит очень мало парней, в основном девушки. Хотя раньше парней больше приходило. И те, кто остаются, быстро уходят. Без мужской силы у нас нельзя: поставки принять, коробки с кофе, одноразовую тару, продукты. Плюс сотрудники на выездных мероприятиях все сами носят. Да и в целом проще, когда в штате и девушки, и парни. Вот сейчас у нас с этим проблемы», — рассказал Михаил. Ранее тюменские бизнесмены из разных областей уже высказывались о кадровом голоде в регионе. Так нехватка сотрудников ощущается и в сфере дополнительного образования, и в сфере ИТ, и в местном общепите.

Предприниматели из Тюмени не могут пополнить кадровый резерв сотрудников за счет мужчин. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал владелец сети кофеен в Тюмени Михаил. По его словам, мужчины стали реже приходить на собеседования и устраиваться на работу. «На собеседования приходит очень мало парней, в основном девушки. Хотя раньше парней больше приходило. И те, кто остаются, быстро уходят. Без мужской силы у нас нельзя: поставки принять, коробки с кофе, одноразовую тару, продукты. Плюс сотрудники на выездных мероприятиях все сами носят. Да и в целом проще, когда в штате и девушки, и парни. Вот сейчас у нас с этим проблемы», — рассказал Михаил. Ранее тюменские бизнесмены из разных областей уже высказывались о кадровом голоде в регионе. Так нехватка сотрудников ощущается и в сфере дополнительного образования, и в сфере ИТ, и в местном общепите.