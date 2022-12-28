28 декабря 2022

В Екатеринбурге медиков лишили премий из-за прививки

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторых сотрудников ОДКБ № 1 лишили новогодней премии Фото:

Некоторых сотрудников Областной детской клинической больницы (ОДКБ № 1) в Екатеринбурге лишили новогодней премии. Причина — отсутствие прививки от гриппа. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Медики очень ждали новогодней премии, ведь можно сказать, что она у них единственная за весь год. Какого было удивление, когда некоторые сотрудники не получили денежное вознаграждение по очень странной причине — отсутствие вакцинации. Речь идет о прививке от гриппа. Медики, которых оставили без премий, мягко говоря, расстроены и, более того, не согласны с решением руководства», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службе ОДКБ № 1. «Согласно приказу, в медучреждении была организована вакцинация сотрудников против гриппа. Сотрудникам, которые предоставили информацию о вакцинации либо документы о временном медицинском отводе, была начислена премия», — сказано в сообщении.

В медорганизации заявили, что в положении о премировании работников прописано, что премиальные выплаты за выполнение показателей работы за год предусмотрены в случае:

  • Отсутствия у работника учреждения дисциплинарных взысканий;
  • Отсутствия задолженности по обязательным медицинским осмотрам;
  • Вакцинации за соответствующий период.

В свердловском минздраве корреспонденту URA.RU заявили, что запросили информацию у администрации больницы и обещали разобраться.

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Некоторых сотрудников Областной детской клинической больницы (ОДКБ № 1) в Екатеринбурге лишили новогодней премии. Причина — отсутствие прививки от гриппа. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Медики очень ждали новогодней премии, ведь можно сказать, что она у них единственная за весь год. Какого было удивление, когда некоторые сотрудники не получили денежное вознаграждение по очень странной причине — отсутствие вакцинации. Речь идет о прививке от гриппа. Медики, которых оставили без премий, мягко говоря, расстроены и, более того, не согласны с решением руководства», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службе ОДКБ № 1. «Согласно приказу, в медучреждении была организована вакцинация сотрудников против гриппа. Сотрудникам, которые предоставили информацию о вакцинации либо документы о временном медицинском отводе, была начислена премия», — сказано в сообщении. В медорганизации заявили, что в положении о премировании работников прописано, что премиальные выплаты за выполнение показателей работы за год предусмотрены в случае: В свердловском минздраве корреспонденту URA.RU заявили, что запросили информацию у администрации больницы и обещали разобраться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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