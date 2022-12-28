В Екатеринбурге медиков лишили премий из-за прививки

29 декабря 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Некоторых сотрудников ОДКБ № 1 лишили новогодней премии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некоторых сотрудников Областной детской клинической больницы (ОДКБ № 1) в Екатеринбурге лишили новогодней премии. Причина — отсутствие прививки от гриппа. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Медики очень ждали новогодней премии, ведь можно сказать, что она у них единственная за весь год. Какого было удивление, когда некоторые сотрудники не получили денежное вознаграждение по очень странной причине — отсутствие вакцинации. Речь идет о прививке от гриппа. Медики, которых оставили без премий, мягко говоря, расстроены и, более того, не согласны с решением руководства», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службе ОДКБ № 1. «Согласно приказу, в медучреждении была организована вакцинация сотрудников против гриппа. Сотрудникам, которые предоставили информацию о вакцинации либо документы о временном медицинском отводе, была начислена премия», — сказано в сообщении. В медорганизации заявили, что в положении о премировании работников прописано, что премиальные выплаты за выполнение показателей работы за год предусмотрены в случае: Отсутствия у работника учреждения дисциплинарных взысканий;

Отсутствия задолженности по обязательным медицинским осмотрам;

Вакцинации за соответствующий период. В свердловском минздраве корреспонденту URA.RU заявили, что запросили информацию у администрации больницы и обещали разобраться.

Некоторых сотрудников Областной детской клинической больницы (ОДКБ № 1) в Екатеринбурге лишили новогодней премии. Причина — отсутствие прививки от гриппа. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Медики очень ждали новогодней премии, ведь можно сказать, что она у них единственная за весь год. Какого было удивление, когда некоторые сотрудники не получили денежное вознаграждение по очень странной причине — отсутствие вакцинации. Речь идет о прививке от гриппа. Медики, которых оставили без премий, мягко говоря, расстроены и, более того, не согласны с решением руководства», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службе ОДКБ № 1. «Согласно приказу, в медучреждении была организована вакцинация сотрудников против гриппа. Сотрудникам, которые предоставили информацию о вакцинации либо документы о временном медицинском отводе, была начислена премия», — сказано в сообщении. В медорганизации заявили, что в положении о премировании работников прописано, что премиальные выплаты за выполнение показателей работы за год предусмотрены в случае: В свердловском минздраве корреспонденту URA.RU заявили, что запросили информацию у администрации больницы и обещали разобраться.