29 декабря 2022

Тюменский сенатор СФ нашел способ определять вражеские государства

Сенатор Павел Тараканов выделил 5 критериев по определению недружественного государства
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Совещание с полномочным представителем Президента Николаем Цукановым о реализации указаов президента. Тюмень, тараканов павел
Тюменский сенатор Тараканов нашел выделил критерии по поиску недругов Фото:

Тюменский сенатор Совета федерации Павел Тараканов раскрыл способ, как определить недружественное к России государство. Своими методами он поделился в telegram-канале.

Тараканов предложил оценивать государства по следующим критериям:

  • Как отражена историческая роль России в их учебниках по истории
  • Сохраняются ли и оберегаются места захоронений наших воинов, памятники, установленные в честь наших известных предков и посвященные лучшим страницам двухсторонних отношений
  • Ограничено ли вещание именно российских телеканалов и СМИ
  • Создаются ли препятствия для изучения и использования русского языка и литературы
  • Существуют ли в стране ограничения на проведение мероприятий, представляющих русскую культуру и искусство

Тюменский сенатор также обвинил западный мир в лицемерии и жестокости. «Западный мир сбросил маску добродетели и предстал во всем своем алчном и кровавом лицемерии. Враги и недруги проявили себя», — заявил Тараканов.

Ранее тюменский сенатор Тараканов обвинил российских журналистов в дурном влиянии. По его словам, они следуют навязанным Западом принципам.

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Тюменский сенатор Совета федерации Павел Тараканов раскрыл способ, как определить недружественное к России государство. Своими методами он поделился в telegram-канале. Тараканов предложил оценивать государства по следующим критериям: Тюменский сенатор также обвинил западный мир в лицемерии и жестокости. «Западный мир сбросил маску добродетели и предстал во всем своем алчном и кровавом лицемерии. Враги и недруги проявили себя», — заявил Тараканов. Ранее тюменский сенатор Тараканов обвинил российских журналистов в дурном влиянии. По его словам, они следуют навязанным Западом принципам.
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