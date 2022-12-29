Тюменский сенатор СФ нашел способ определять вражеские государства

Тюменский сенатор Тараканов нашел выделил критерии по поиску недругов
Тюменский сенатор Совета федерации Павел Тараканов раскрыл способ, как определить недружественное к России государство. Своими методами он поделился в telegram-канале.
Тараканов предложил оценивать государства по следующим критериям:
- Как отражена историческая роль России в их учебниках по истории
- Сохраняются ли и оберегаются места захоронений наших воинов, памятники, установленные в честь наших известных предков и посвященные лучшим страницам двухсторонних отношений
- Ограничено ли вещание именно российских телеканалов и СМИ
- Создаются ли препятствия для изучения и использования русского языка и литературы
- Существуют ли в стране ограничения на проведение мероприятий, представляющих русскую культуру и искусство
Тюменский сенатор также обвинил западный мир в лицемерии и жестокости. «Западный мир сбросил маску добродетели и предстал во всем своем алчном и кровавом лицемерии. Враги и недруги проявили себя», — заявил Тараканов.
Ранее тюменский сенатор Тараканов обвинил российских журналистов в дурном влиянии. По его словам, они следуют навязанным Западом принципам.
Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».