Тюменский сенатор СФ нашел способ определять вражеские государства

Сенатор Павел Тараканов выделил 5 критериев по определению недружественного государства

30 декабря 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Тюменский сенатор Тараканов нашел выделил критерии по поиску недругов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменский сенатор Совета федерации Павел Тараканов раскрыл способ, как определить недружественное к России государство. Своими методами он поделился в telegram-канале. Тараканов предложил оценивать государства по следующим критериям: Как отражена историческая роль России в их учебниках по истории

Сохраняются ли и оберегаются места захоронений наших воинов, памятники, установленные в честь наших известных предков и посвященные лучшим страницам двухсторонних отношений

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Существуют ли в стране ограничения на проведение мероприятий, представляющих русскую культуру и искусство Тюменский сенатор также обвинил западный мир в лицемерии и жестокости. «Западный мир сбросил маску добродетели и предстал во всем своем алчном и кровавом лицемерии. Враги и недруги проявили себя», — заявил Тараканов. Ранее тюменский сенатор Тараканов обвинил российских журналистов в дурном влиянии. По его словам, они следуют навязанным Западом принципам.

Тюменский сенатор Совета федерации Павел Тараканов раскрыл способ, как определить недружественное к России государство. Своими методами он поделился в telegram-канале. Тараканов предложил оценивать государства по следующим критериям: Тюменский сенатор также обвинил западный мир в лицемерии и жестокости. «Западный мир сбросил маску добродетели и предстал во всем своем алчном и кровавом лицемерии. Враги и недруги проявили себя», — заявил Тараканов. Ранее тюменский сенатор Тараканов обвинил российских журналистов в дурном влиянии. По его словам, они следуют навязанным Западом принципам.