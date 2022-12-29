Тюменские бизнесмены жалуются на господдержку «для избранных»

Часть финансовых потоков от государства проходит мимо мелкого бизнеса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Представители тюменского бизнеса жалуются, что часть региональных мер господдержки действует не для всех. О проблеме в беседе с URA.RU рассказал представитель тюменского предприятия, нацеленного на импортозамещение. Он отметил, что есть компенсации, которые работают только для участников нефтегазового кластера.

«Есть такая мера поддержки — бюджет региона возвращает крупным компаниям 5% затрат на оборудование, купленное у участников нефтегазового кластера. А мы, например, в него не входим, у нас не покупают. И нам у кластера ничего не надо, но покупать оборудование приходится регулярно, а оно не дешевеет», — добавил собеседник.

По данным регионального департамента инвестполитики, общая сумма такого кешбэка составила в 2022 году около 20 млн рублей. По мнению директора департамента Антона Машукова, это способ создать заказы на товары тюменских производителей.

«Это налоги в областной бюджет, рабочие места, стабильные зарплаты тюменцев. Важно также, что нефтегазовые компании закупают высокотехнологичные оборудование и услуги. Тюменские предприятия получают возможности для инвестиций в производство, внедрения инноваций», — отметил Машуков.

Суммы возврата небольшие. Например, при закупке оборудования на миллион, предприятие получит кешбэк в размере 50 тысяч рублей. Меру поддержки промышленности полномасштабно запустили в 2022 году.

Ранее URA.RU рассказало, с какими проблемами импортозамещения сталкиваются тюменские предприятия. Основные проблемы сегодня — нехватка финансирования и сложная логистика.