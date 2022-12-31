Немецкая оппозиция требует прекратить поставки оружия Украине

Накачивание Украины оружием приводит к увеличению числа жертв, поэтому нужно решать конфликт дипломатическим путем. Такое мнение высказал лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.
«Чем больше тяжелого оружия НАТО и его партнеры доставят в зону боевых действий, тем дольше будут бессмысленно гибнуть молодые солдаты. Слишком мало говорится о дипломатическом решении конфликта», — считает Хруппала. Заявление опубликовано на сайте партии «Альтернатива для Германии». Он отметил, что поддерживает инициативу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о проведении мирного саммита под эгидой ООН.
Ранее председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц высказался о необходимости поставок ВСУ танков Leopard-2. Он считает, что поддержка Украины вооружением сократит продолжительность боевых действий. Аналогичного мнения придерживается и генсек НАТО Йенс Столтенберг, который назвал поставки вооружения кратчайшим путем к миру.
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Накачивание Украины оружием приводит к увеличению числа жертв, поэтому нужно решать конфликт дипломатическим путем. Такое мнение высказал лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. «Чем больше тяжелого оружия НАТО и его партнеры доставят в зону боевых действий, тем дольше будут бессмысленно гибнуть молодые солдаты. Слишком мало говорится о дипломатическом решении конфликта», — считает Хруппала. Заявление опубликовано на сайте партии «Альтернатива для Германии». Он отметил, что поддерживает инициативу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о проведении мирного саммита под эгидой ООН. Ранее председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц высказался о необходимости поставок ВСУ танков Leopard-2. Он считает, что поддержка Украины вооружением сократит продолжительность боевых действий. Аналогичного мнения придерживается и генсек НАТО Йенс Столтенберг, который назвал поставки вооружения кратчайшим путем к миру.