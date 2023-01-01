01 января 2023
31 декабря 2022

Жильцов общежития в Копейске эвакуировали из-за пожара. Видео

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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, мчс россии, пожарные
Причины пожара устанавливаются Фото:

Пожар произошел в девятиэтажном жилом доме в Копейске (Челябинская область). Из здания эвакуировали 45 человек, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Челябинской области.

«В Копейске на проспекте Ильича произошел пожар на пятом этаже девятиэтажного жилого дома. Вызов поступил 1 января в 23:30. 45 человек, из них 10 детей, эвакуировали прибывшие пожарные-спасатели, в том числе при помощи спаскомплектов», — уточнили в ведомстве.

В квартире горела комната и коридор, около 15 квадратных метров. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Пожар ликвидирован, проводится разборка и проливка. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в городе Касли 1 января произошел пожар в частном жилом доме. Без крова осталась семья из пяти человек, в том числе ребенок.

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Пожар произошел в девятиэтажном жилом доме в Копейске (Челябинская область). Из здания эвакуировали 45 человек, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Челябинской области. «В Копейске на проспекте Ильича произошел пожар на пятом этаже девятиэтажного жилого дома. Вызов поступил 1 января в 23:30. 45 человек, из них 10 детей, эвакуировали прибывшие пожарные-спасатели, в том числе при помощи спаскомплектов», — уточнили в ведомстве. В квартире горела комната и коридор, около 15 квадратных метров. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Пожар ликвидирован, проводится разборка и проливка. Причины возгорания устанавливаются. Ранее сообщалось, что в городе Касли 1 января произошел пожар в частном жилом доме. Без крова осталась семья из пяти человек, в том числе ребенок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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