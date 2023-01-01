Причины пожара устанавливаются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожар произошел в девятиэтажном жилом доме в Копейске (Челябинская область). Из здания эвакуировали 45 человек, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Челябинской области.

«В Копейске на проспекте Ильича произошел пожар на пятом этаже девятиэтажного жилого дома. Вызов поступил 1 января в 23:30. 45 человек, из них 10 детей, эвакуировали прибывшие пожарные-спасатели, в том числе при помощи спаскомплектов», — уточнили в ведомстве.

В квартире горела комната и коридор, около 15 квадратных метров. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Пожар ликвидирован, проводится разборка и проливка. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в городе Касли 1 января произошел пожар в частном жилом доме. Без крова осталась семья из пяти человек, в том числе ребенок.