В результате дорожно-транспортного происшествия в Белоруссии погибли четверо граждан Российской Федерации. Известно, что в аварии скончались 75-летняя женщина, ее взрослая дочь и две несовершеннолетние внучки. Об этом сообщили в Следственном комитете Белоруссии.
«В ДТП погибли 4 пассажира такси: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки (13 и 7 лет). Все они граждане России», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что погибшие россияне ехали в такси.
Согласно предварительным данным, 26-летний водитель Mercedes, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, следовал по автотрассе М2 в направлении Национального аэропорта «Минск». Около 5:20 утра вблизи деревни Слободщина Минского района он допустил столкновение с автомобилем такси, который двигался в том же направлении. Автомобиль такси отбросило в дорожное ограждение.
Водитель такси госпитализирован с травмами. Сам виновник аварии и его пассажир не пострадали. В отношении водителя Mersedes возбуждено уголовное дело.
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