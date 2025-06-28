Россияне погибли в ДТП в Белоруссии из-за пьяного водителя. Видео

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В ДТП погибли 4 пассажира такси: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки (архивное фото)
В ДТП погибли 4 пассажира такси: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки (архивное фото) Фото:

В результате дорожно-транспортного происшествия в Белоруссии погибли четверо граждан Российской Федерации. Известно, что в аварии скончались 75-летняя женщина, ее взрослая дочь и две несовершеннолетние внучки. Об этом сообщили в Следственном комитете Белоруссии. 

«В ДТП погибли 4 пассажира такси: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки (13 и 7 лет). Все они граждане России», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что погибшие россияне ехали в такси. 

Согласно предварительным данным, 26-летний водитель Mercedes, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, следовал по автотрассе М2 в направлении Национального аэропорта «Минск». Около 5:20 утра вблизи деревни Слободщина Минского района он допустил столкновение с автомобилем такси, который двигался в том же направлении. Автомобиль такси отбросило в дорожное ограждение.

Водитель такси госпитализирован с травмами. Сам виновник аварии и его пассажир не пострадали. В отношении водителя Mersedes возбуждено уголовное дело. 

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В результате дорожно-транспортного происшествия в Белоруссии погибли четверо граждан Российской Федерации. Известно, что в аварии скончались 75-летняя женщина, ее взрослая дочь и две несовершеннолетние внучки. Об этом сообщили в Следственном комитете Белоруссии.  «В ДТП погибли 4 пассажира такси: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки (13 и 7 лет). Все они граждане России», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что погибшие россияне ехали в такси.  Согласно предварительным данным, 26-летний водитель Mercedes, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, следовал по автотрассе М2 в направлении Национального аэропорта «Минск». Около 5:20 утра вблизи деревни Слободщина Минского района он допустил столкновение с автомобилем такси, который двигался в том же направлении. Автомобиль такси отбросило в дорожное ограждение. Водитель такси госпитализирован с травмами. Сам виновник аварии и его пассажир не пострадали. В отношении водителя Mersedes возбуждено уголовное дело. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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