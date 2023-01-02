02 января 2023
01 января 2023
31 декабря 2022
30 декабря 2022

Сенатор от ХМАО выразил соболезнования в связи с гибелью российских солдат в Макеевке

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Исаков назвал случившееся страшной трагедией Фото:
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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков выразил соболезнования в связи с гибелью российских солдат в результате ракетного удара ВСУ по месту размещения военнослужащих в Макеевке. Соответствующий пост политик разместил на своей странице в telegram-канале.

«Трагедия, страшная трагедия. Десятки погибших российских солдат, наших ребят, чьих-то сыновей, мужей, близких, которые пошли выполнять свой долг с верой в сердце. Общага ПТУ Макеевки. Эти ребята отправились в зону СВО защищать свою Родину на полях сражений. Вечная память. Скорбим», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины нанесли удар по месту размещения российских военных в Макеевке. Солдаты российской армии располагались в одном из учебных заведений города. В правоохранительных органах ДНР рассказали, что украинские военные вычислили место размещения солдат из-за высокой активности сотовой связи. В результате ракетного удара погибло 63 российских военнослужащих.

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков выразил соболезнования в связи с гибелью российских солдат в результате ракетного удара ВСУ по месту размещения военнослужащих в Макеевке. Соответствующий пост политик разместил на своей странице в telegram-канале. «Трагедия, страшная трагедия. Десятки погибших российских солдат, наших ребят, чьих-то сыновей, мужей, близких, которые пошли выполнять свой долг с верой в сердце. Общага ПТУ Макеевки. Эти ребята отправились в зону СВО защищать свою Родину на полях сражений. Вечная память. Скорбим», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины нанесли удар по месту размещения российских военных в Макеевке. Солдаты российской армии располагались в одном из учебных заведений города. В правоохранительных органах ДНР рассказали, что украинские военные вычислили место размещения солдат из-за высокой активности сотовой связи. В результате ракетного удара погибло 63 российских военнослужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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