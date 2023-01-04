04 января 2023
03 января 2023

Глава Перми отчитался о ремонте в «жутком» подземном переходе. Фото

В Перми в подземном переходе у «Гознака» отремонтировали освещение
© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний город. Пермь, подземный переход, пустой город, локдаун
Теперь переход у фабрики «Гознак» освещен Фото:

Глава Перми Алексей Демкин в своих соцсетях рассказал о том, что выполнил еще один пункт из так называемого «чек-листа Демкина». Речь — о жутком подземном переходе у «Гознака», который с ноября был погружен в темноту. В конце декабря в нем появилось освещение.

«Еще один пункт „чек-листа Демкина“ выполнен. В ноябре в мои социальные сети поступило сразу несколько жалоб на темноту в подземном переходе у печатной фабрики „Гознак“. Оперативно был заключен контракт на ремонт освещения, и в конце декабря работы были завершены», — написал в своем telegram-канале Алексей Демкин.

К посту Демкин приложил скрин к нему, в котором пермячка называет этот подземный переход филиалом 90-х. «Ходить страшно, жутко и, главное, — опасно», — написала жительница. Рядом Алексей Демкин поставил «свежую» фотографию перехода — уже с освещением.

Ранее URA.RU рассказывало, что такое «чек-лист Демкина». Глава города пообещал жителям регулярно публично рассказывать о решении проблем граждан.

Теперь в переходе светло
А было так

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Глава Перми Алексей Демкин в своих соцсетях рассказал о том, что выполнил еще один пункт из так называемого «чек-листа Демкина». Речь — о жутком подземном переходе у «Гознака», который с ноября был погружен в темноту. В конце декабря в нем появилось освещение. «Еще один пункт „чек-листа Демкина“ выполнен. В ноябре в мои социальные сети поступило сразу несколько жалоб на темноту в подземном переходе у печатной фабрики „Гознак“. Оперативно был заключен контракт на ремонт освещения, и в конце декабря работы были завершены», — написал в своем telegram-канале Алексей Демкин. К посту Демкин приложил скрин к нему, в котором пермячка называет этот подземный переход филиалом 90-х. «Ходить страшно, жутко и, главное, — опасно», — написала жительница. Рядом Алексей Демкин поставил «свежую» фотографию перехода — уже с освещением. Ранее URA.RU рассказывало, что такое «чек-лист Демкина». Глава города пообещал жителям регулярно публично рассказывать о решении проблем граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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