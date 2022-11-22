Мэр Перми будет публично отчитываться перед жителями о решении их проблем

23 ноября 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Мэр города будет вести «чек-лист» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава города Перми Алексей Демкин пообещал жителям регулярно публично рассказывать о решении проблем граждан. Об этом мэр сообщил в своем официальном telegram-канале. «Запускаю новую рубрику „Чек-лист Демкина“, в которой буду рассказывать о решении вопросов из ваших сообщений. Вчера на встречу с жителями Ленинского района пришли сразу несколько инициативных групп. Задали вопросы, которые сейчас широко обсуждаются в СМИ и соцсетях», — сказано в посте. Так, жителей домов по улице Окулова интересует концепция благоустройства сада им. Гоголя. Им бы хотелось получить тихое и спокойное место для отдыха, но рядом расположена дорога. Демкин пояснил, что по плану в сквере установят детский игровой комплекс и лавочки, а также обновят дорожки. А чтобы снизить уровень шума, добавят живую изгородь. Ранее URA.RU сообщало, что мэр города проведет прямой эфир с жителями в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы Алексею Демкину можно 24 ноября в 18:00.

Глава города Перми Алексей Демкин пообещал жителям регулярно публично рассказывать о решении проблем граждан. Об этом мэр сообщил в своем официальном telegram-канале. «Запускаю новую рубрику „Чек-лист Демкина“, в которой буду рассказывать о решении вопросов из ваших сообщений. Вчера на встречу с жителями Ленинского района пришли сразу несколько инициативных групп. Задали вопросы, которые сейчас широко обсуждаются в СМИ и соцсетях», — сказано в посте. Так, жителей домов по улице Окулова интересует концепция благоустройства сада им. Гоголя. Им бы хотелось получить тихое и спокойное место для отдыха, но рядом расположена дорога. Демкин пояснил, что по плану в сквере установят детский игровой комплекс и лавочки, а также обновят дорожки. А чтобы снизить уровень шума, добавят живую изгородь. Ранее URA.RU сообщало, что мэр города проведет прямой эфир с жителями в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы Алексею Демкину можно 24 ноября в 18:00.