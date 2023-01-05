Генсек ООН поприветствовал решение Путина о прекращении огня на Украине

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Клипарт. Сток Сайт президента России, оон
Генсек ООН поддержал прекращение огня между РФ и Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между Россией и Украиной в период Рождества. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ранее президент РФ Владимир Путин ввел режим прекращения огня по всей линии фронта на Украине с 12.00 6 января до 24.00 7 января.

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Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между Россией и Украиной в период Рождества. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ранее президент РФ Владимир Путин ввел режим прекращения огня по всей линии фронта на Украине с 12.00 6 января до 24.00 7 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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