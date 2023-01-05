Генсек ООН поприветствовал решение Путина о прекращении огня на Украине

05 января 2023 в 23:06 Размер текста - 17 +

Генсек ООН поддержал прекращение огня между РФ и Украиной Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между Россией и Украиной в период Рождества. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ранее президент РФ Владимир Путин ввел режим прекращения огня по всей линии фронта на Украине с 12.00 6 января до 24.00 7 января.

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между Россией и Украиной в период Рождества. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ранее президент РФ Владимир Путин ввел режим прекращения огня по всей линии фронта на Украине с 12.00 6 января до 24.00 7 января.