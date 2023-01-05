05 января 2023

Челябинец избил продавца пивного магазина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Буйного покупателя сумели скрутить ЧОПовцы Фото:

В центре Челябинска посетитель пивного магазина избил продавца. Буйного покупателя сумели скрутить подоспевшие сотрудники частного охранного предприятия.

«Агрессивный посетитель пивного магазина 3 января на улице Елькина избил продавца. Скрыться от охранников буйный хулиган не успел», — сообщает паблик ЧОП «Варяг» во «ВКонтакте».

В ЧОП «Варяг» отмечают, что в этот день в магазине на улице Степана Разина была задержана девушка. Она пыталась украсть нескольких пар штанов.

Инцидент произошел на улице Елькина
Фото:

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В центре Челябинска посетитель пивного магазина избил продавца. Буйного покупателя сумели скрутить подоспевшие сотрудники частного охранного предприятия. «Агрессивный посетитель пивного магазина 3 января на улице Елькина избил продавца. Скрыться от охранников буйный хулиган не успел», — сообщает паблик ЧОП «Варяг» во «ВКонтакте». В ЧОП «Варяг» отмечают, что в этот день в магазине на улице Степана Разина была задержана девушка. Она пыталась украсть нескольких пар штанов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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