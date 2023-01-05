Челябинец избил продавца пивного магазина. Фото

06 января 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Буйного покупателя сумели скрутить ЧОПовцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Челябинска посетитель пивного магазина избил продавца. Буйного покупателя сумели скрутить подоспевшие сотрудники частного охранного предприятия. «Агрессивный посетитель пивного магазина 3 января на улице Елькина избил продавца. Скрыться от охранников буйный хулиган не успел», — сообщает паблик ЧОП «Варяг» во «ВКонтакте». В ЧОП «Варяг» отмечают, что в этот день в магазине на улице Степана Разина была задержана девушка. Она пыталась украсть нескольких пар штанов. Инцидент произошел на улице Елькина Фото: ЧОП «Варяг»

В центре Челябинска посетитель пивного магазина избил продавца. Буйного покупателя сумели скрутить подоспевшие сотрудники частного охранного предприятия. «Агрессивный посетитель пивного магазина 3 января на улице Елькина избил продавца. Скрыться от охранников буйный хулиган не успел», — сообщает паблик ЧОП «Варяг» во «ВКонтакте». В ЧОП «Варяг» отмечают, что в этот день в магазине на улице Степана Разина была задержана девушка. Она пыталась украсть нескольких пар штанов.