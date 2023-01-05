Буйного покупателя сумели скрутить ЧОПовцы
В центре Челябинска посетитель пивного магазина избил продавца. Буйного покупателя сумели скрутить подоспевшие сотрудники частного охранного предприятия.
«Агрессивный посетитель пивного магазина 3 января на улице Елькина избил продавца. Скрыться от охранников буйный хулиган не успел», — сообщает паблик ЧОП «Варяг» во «ВКонтакте».
В ЧОП «Варяг» отмечают, что в этот день в магазине на улице Степана Разина была задержана девушка. Она пыталась украсть нескольких пар штанов.
Инцидент произошел на улице Елькина
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