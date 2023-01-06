В Тюмени от отравления угарным газом погиб мужчина

07 января 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

В СНТ «Русское поле» семья отравилась газом Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Тюмени в СНТ «Русское поле» семья отравилась угарным газом. В результате происшествия погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «Медики проводили пациенту сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось. После осмотра и оказания помощи двоих детей доставили в сопровождении матери в ОКБ № 2. Далее их госпитализировали в профильное отделение», — рассказали изданию 72.RU в депздраве. По словам соседей пострадавшей семьи, причиной отравления газом могло стать неправильное использование генератора. Погибший включал его в целях согреть дом.

В Тюмени в СНТ «Русское поле» семья отравилась угарным газом. В результате происшествия погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «Медики проводили пациенту сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось. После осмотра и оказания помощи двоих детей доставили в сопровождении матери в ОКБ № 2. Далее их госпитализировали в профильное отделение», — рассказали изданию 72.RU в депздраве. По словам соседей пострадавшей семьи, причиной отравления газом могло стать неправильное использование генератора. Погибший включал его в целях согреть дом.