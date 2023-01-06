06 января 2023
05 января 2023
04 января 2023

В Тюмени от отравления угарным газом погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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В СНТ «Русское поле» семья отравилась газом Фото:

В Тюмени в СНТ «Русское поле» семья отравилась угарным газом. В результате происшествия погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Медики проводили пациенту сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось. После осмотра и оказания помощи двоих детей доставили в сопровождении матери в ОКБ № 2. Далее их госпитализировали в профильное отделение», — рассказали изданию 72.RU в депздраве.

По словам соседей пострадавшей семьи, причиной отравления газом могло стать неправильное использование генератора. Погибший включал его в целях согреть дом.

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В Тюмени в СНТ «Русское поле» семья отравилась угарным газом. В результате происшествия погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «Медики проводили пациенту сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось. После осмотра и оказания помощи двоих детей доставили в сопровождении матери в ОКБ № 2. Далее их госпитализировали в профильное отделение», — рассказали изданию 72.RU в депздраве. По словам соседей пострадавшей семьи, причиной отравления газом могло стать неправильное использование генератора. Погибший включал его в целях согреть дом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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