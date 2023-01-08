В соцсетях восхитились Серябкиной в откровенном наряде. Видео

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Концерт группы
Новый образ Ольги Серябкиной впечатлил поклонников Фото:

Поклонники экс-солистки группы Serebro Ольги Серябкиной остались под впечатлением от откровенного образа певицы на ее выступлении. Видео, на котором запечатлен образ, включающий в себя прозрачные штаны, исполнительница выложила в своих социальных сетях.

«Как тебе идет, не могу», — с восхищением выразился пользователь под постом певицы в ее telegram-канале. Комментатор под ником Настя поблагодарила Ольгу Серябкину за те эмоции, которые были получены на выступлении.

«Очень красивая Оля», — отреагировала поклонница Руслана Халахач. Другие пользователи отметили, что экс-солистка группы Serebro является самой красивой певицей.

Ранее продюсер Максим Фадеев не исключил вариант начала творческого тандема с исполнительницей Ольгой Серябкиной. Прошлое появление певицы в откровенном наряде на премии Fashion People Awards-2022 вызвал у наблюдателей негодование, передают «Дни.ру».

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Поклонники экс-солистки группы Serebro Ольги Серябкиной остались под впечатлением от откровенного образа певицы на ее выступлении. Видео, на котором запечатлен образ, включающий в себя прозрачные штаны, исполнительница выложила в своих социальных сетях. «Как тебе идет, не могу», — с восхищением выразился пользователь под постом певицы в ее telegram-канале. Комментатор под ником Настя поблагодарила Ольгу Серябкину за те эмоции, которые были получены на выступлении. «Очень красивая Оля», — отреагировала поклонница Руслана Халахач. Другие пользователи отметили, что экс-солистка группы Serebro является самой красивой певицей. Ранее продюсер Максим Фадеев не исключил вариант начала творческого тандема с исполнительницей Ольгой Серябкиной. Прошлое появление певицы в откровенном наряде на премии Fashion People Awards-2022 вызвал у наблюдателей негодование, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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