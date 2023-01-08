Поклонники экс-солистки группы Serebro Ольги Серябкиной остались под впечатлением от откровенного образа певицы на ее выступлении. Видео, на котором запечатлен образ, включающий в себя прозрачные штаны, исполнительница выложила в своих социальных сетях.
«Как тебе идет, не могу», — с восхищением выразился пользователь под постом певицы в ее telegram-канале. Комментатор под ником Настя поблагодарила Ольгу Серябкину за те эмоции, которые были получены на выступлении.
«Очень красивая Оля», — отреагировала поклонница Руслана Халахач. Другие пользователи отметили, что экс-солистка группы Serebro является самой красивой певицей.
Ранее продюсер Максим Фадеев не исключил вариант начала творческого тандема с исполнительницей Ольгой Серябкиной. Прошлое появление певицы в откровенном наряде на премии Fashion People Awards-2022 вызвал у наблюдателей негодование, передают «Дни.ру».
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Поклонники экс-солистки группы Serebro Ольги Серябкиной остались под впечатлением от откровенного образа певицы на ее выступлении. Видео, на котором запечатлен образ, включающий в себя прозрачные штаны, исполнительница выложила в своих социальных сетях. «Как тебе идет, не могу», — с восхищением выразился пользователь под постом певицы в ее telegram-канале. Комментатор под ником Настя поблагодарила Ольгу Серябкину за те эмоции, которые были получены на выступлении. «Очень красивая Оля», — отреагировала поклонница Руслана Халахач. Другие пользователи отметили, что экс-солистка группы Serebro является самой красивой певицей. Ранее продюсер Максим Фадеев не исключил вариант начала творческого тандема с исполнительницей Ольгой Серябкиной. Прошлое появление певицы в откровенном наряде на премии Fashion People Awards-2022 вызвал у наблюдателей негодование, передают «Дни.ру».