В соцсетях восхитились Серябкиной в откровенном наряде. Видео

08 января 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Новый образ Ольги Серябкиной впечатлил поклонников Фото: Марина Молдавская © URA.RU Поклонники экс-солистки группы Serebro Ольги Серябкиной остались под впечатлением от откровенного образа певицы на ее выступлении. Видео, на котором запечатлен образ, включающий в себя прозрачные штаны, исполнительница выложила в своих социальных сетях. «Как тебе идет, не могу», — с восхищением выразился пользователь под постом певицы в ее telegram-канале . Комментатор под ником Настя поблагодарила Ольгу Серябкину за те эмоции, которые были получены на выступлении. «Очень красивая Оля», — отреагировала поклонница Руслана Халахач. Другие пользователи отметили, что экс-солистка группы Serebro является самой красивой певицей. Ранее продюсер Максим Фадеев не исключил вариант начала творческого тандема с исполнительницей Ольгой Серябкиной. Прошлое появление певицы в откровенном наряде на премии Fashion People Awards-2022 вызвал у наблюдателей негодование, передают «Дни.ру».

Поклонники экс-солистки группы Serebro Ольги Серябкиной остались под впечатлением от откровенного образа певицы на ее выступлении. Видео, на котором запечатлен образ, включающий в себя прозрачные штаны, исполнительница выложила в своих социальных сетях. «Как тебе идет, не могу», — с восхищением выразился пользователь под постом певицы в ее telegram-канале. Комментатор под ником Настя поблагодарила Ольгу Серябкину за те эмоции, которые были получены на выступлении. «Очень красивая Оля», — отреагировала поклонница Руслана Халахач. Другие пользователи отметили, что экс-солистка группы Serebro является самой красивой певицей. Ранее продюсер Максим Фадеев не исключил вариант начала творческого тандема с исполнительницей Ольгой Серябкиной. Прошлое появление певицы в откровенном наряде на премии Fashion People Awards-2022 вызвал у наблюдателей негодование, передают «Дни.ру».