08 января 2023
07 января 2023

Дети из Магнитогорска прислали бойцам на фронт письма поддержки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск, гуманитарный конвой, гуманитарный груз, письма солдатам
Дети написали военнослужащим, что гордятся ими и ждут их возвращения домой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дети из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, в канун Нового года прислали бойцам группировки «Отважные» на фронт письма со словами поддержки. Бойцы опубликовали видео, в котором сообщили, что им приятно получать подобные посылки.

«В канун Нового года дети из Магнитогорска прислали нам письма. Находясь в зоне проведения СВО, это особенно трогательно и приятно. Хочется зачитать некоторые из них», — говорит военнослужащий на видео, опубликованном в telegram-канале «Вежливые Люди Z СВО».

Военный зачитал письма двух детей. В них они благодарят бойцов за защиту. Дети восхищаются мужеством военных и желают им скорее вернуться домой.

Многие образовательные учреждения региона подключились к акции «Письмо солдату» с самого начала спецоперации РФ на Украине. Письма отправляют на фронт вместе с гуманитарным конвоем. Солдаты перечитывают их и благодарят детей за поддержку.

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Дети из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, в канун Нового года прислали бойцам группировки «Отважные» на фронт письма со словами поддержки. Бойцы опубликовали видео, в котором сообщили, что им приятно получать подобные посылки. «В канун Нового года дети из Магнитогорска прислали нам письма. Находясь в зоне проведения СВО, это особенно трогательно и приятно. Хочется зачитать некоторые из них», — говорит военнослужащий на видео, опубликованном в telegram-канале «Вежливые Люди Z СВО». Военный зачитал письма двух детей. В них они благодарят бойцов за защиту. Дети восхищаются мужеством военных и желают им скорее вернуться домой. Многие образовательные учреждения региона подключились к акции «Письмо солдату» с самого начала спецоперации РФ на Украине. Письма отправляют на фронт вместе с гуманитарным конвоем. Солдаты перечитывают их и благодарят детей за поддержку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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