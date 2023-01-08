Дети из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, в канун Нового года прислали бойцам группировки «Отважные» на фронт письма со словами поддержки. Бойцы опубликовали видео, в котором сообщили, что им приятно получать подобные посылки.
«В канун Нового года дети из Магнитогорска прислали нам письма. Находясь в зоне проведения СВО, это особенно трогательно и приятно. Хочется зачитать некоторые из них», — говорит военнослужащий на видео, опубликованном в telegram-канале «Вежливые Люди Z СВО».
Военный зачитал письма двух детей. В них они благодарят бойцов за защиту. Дети восхищаются мужеством военных и желают им скорее вернуться домой.
Многие образовательные учреждения региона подключились к акции «Письмо солдату» с самого начала спецоперации РФ на Украине. Письма отправляют на фронт вместе с гуманитарным конвоем. Солдаты перечитывают их и благодарят детей за поддержку.
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