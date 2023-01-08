Следователи проверят челябинское колесо обозрения, где в мороз застряли горожане

09 января 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Основная версия блокировки кабины — сбой после отключения электроэнергии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственный комитет по Челябинской области начал доследственную проверку из-за застрявших на колесе обозрения челябинцев в центре города. Об этом URA.RU сообщили 9 января в пресс-службе СКР по региону. «Появилась информация, что на колесе обозрения в Центральном районе Челябинска в одной из кабин в холодную погоду была заблокирована челябинская семья. По данному факту проводится доследственная проверка», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Основная версия блокировки кабины — сбой после отключения электроэнергии. Следователям теперь предстоит проверить качество оказываемых услуг. В СКР по региону устанавливают все обстоятельства. Инцидент произошел 5 января на территории ТРК «Мегаполис». В этот день в Челябинске стоял 15-градусный мороз. Для спуска застрявших челябинцев потребовалась помощь сотрудников МЧС и ремонтной службы. По данным регионального минздрава, одному человек вызвали скорую помощь из-за перенесенного стресса.

Следственный комитет по Челябинской области начал доследственную проверку из-за застрявших на колесе обозрения челябинцев в центре города. Об этом URA.RU сообщили 9 января в пресс-службе СКР по региону. «Появилась информация, что на колесе обозрения в Центральном районе Челябинска в одной из кабин в холодную погоду была заблокирована челябинская семья. По данному факту проводится доследственная проверка», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Основная версия блокировки кабины — сбой после отключения электроэнергии. Следователям теперь предстоит проверить качество оказываемых услуг. В СКР по региону устанавливают все обстоятельства. Инцидент произошел 5 января на территории ТРК «Мегаполис». В этот день в Челябинске стоял 15-градусный мороз. Для спуска застрявших челябинцев потребовалась помощь сотрудников МЧС и ремонтной службы. По данным регионального минздрава, одному человек вызвали скорую помощь из-за перенесенного стресса.