Следователи проверят челябинское колесо обозрения, где в мороз застряли горожане

Следственный комитет по Челябинской области начал доследственную проверку из-за застрявших на колесе обозрения челябинцев в центре города. Об этом URA.RU сообщили 9 января в пресс-службе СКР по региону.
«Появилась информация, что на колесе обозрения в Центральном районе Челябинска в одной из кабин в холодную погоду была заблокирована челябинская семья. По данному факту проводится доследственная проверка», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Основная версия блокировки кабины — сбой после отключения электроэнергии. Следователям теперь предстоит проверить качество оказываемых услуг. В СКР по региону устанавливают все обстоятельства.
Инцидент произошел 5 января на территории ТРК «Мегаполис». В этот день в Челябинске стоял 15-градусный мороз. Для спуска застрявших челябинцев потребовалась помощь сотрудников МЧС и ремонтной службы. По данным регионального минздрава, одному человек вызвали скорую помощь из-за перенесенного стресса.
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