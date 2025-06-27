Челябинский садовод Толкачев: из-за жары в регионе поспевают персики

В Челябинской области из-за жаркой весны начали поспевать экзотические для региона фрукты — персики. О предстоящем урожае рассказал URA.RU председатель реготделения Союза садоводов России Константин Толкачев.
«Ранняя весна на Южном Урале задала вектор на хороший урожай в этом году. Температурные рекорды апреля, где на градусниках порой отражалась цифра 35 градусов по Цельсию, обрадовала тех садоводов, кто выращивает персики, поскольку уже сейчас плодоносящие ветки усеяны таким экзотическим для наших широт фруктом», — отметил Толкачев.
Садовод добавил, что овощи борщевого набора также демонстрируют хорошее развитие. Объемы урожая будут зависеть от погоды.
«Что касается борщевого набора: картофель, свекла, морковь и капуста, то здесь садоводам не стоит отчаиваться, поскольку семена показали хорошую всхожесть и демонстрируют активный рост. Основая битва за урожай этих овощей развернется ближе к осени, тут надо ориентироваться только на погоду», — уточнил садовод.
Толкачев пояснил, что уже сегодня радует каждого садовода клубника и малина. Грядки и кусты усеяны этими ягодами и уже поражают своим изобилием. Он отметил, что в целом урожай обещает быть хорошим.
В прошлом году из-за затяжных ливней часть урожая оказалась под угрозой. Так, пострадали картофель, огурцы, помидоры и вишня. При этом садоводы отмечали богатый урожай малины, смородины и крыжовника, груш и яблок, перца, тыквы и кабачков.
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