В Челябинской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 45%

09 января 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Ситуация с вирусными инфекциями в регионе оценивается как эпидемическая Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области эпидемический порог по ОРВИ и гриппу среди взрослых превышен на 45,6%. Об этом сообщили 9 января в региональном Управлении Роспотребнадзора. «В настоящее время в Челябинской области ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оценивается как эпидемическая с тенденцией к снижению. Уровень заболеваемости по взрослому населению составляет 45,6%», — отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора. Среди детского населения уровень заболеваемости ниже эпидемического порога: дети школьного возраста — на 60,4%, дети 3-6 лет — 36,7%, дети до 3 лет — 25,8%. Населению рекомендуется использовать защитные маски при посещении культурно-досуговых и спортивных мероприятий, мест торговли и общественного транспорта. Руководителям аптек региональный Роспотребнадзор рекомендует создать запас лекарств для лечения ОРВИ и гриппа. И также обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

В Челябинской области эпидемический порог по ОРВИ и гриппу среди взрослых превышен на 45,6%. Об этом сообщили 9 января в региональном Управлении Роспотребнадзора. «В настоящее время в Челябинской области ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оценивается как эпидемическая с тенденцией к снижению. Уровень заболеваемости по взрослому населению составляет 45,6%», — отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора. Среди детского населения уровень заболеваемости ниже эпидемического порога: дети школьного возраста — на 60,4%, дети 3-6 лет — 36,7%, дети до 3 лет — 25,8%. Населению рекомендуется использовать защитные маски при посещении культурно-досуговых и спортивных мероприятий, мест торговли и общественного транспорта. Руководителям аптек региональный Роспотребнадзор рекомендует создать запас лекарств для лечения ОРВИ и гриппа. И также обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания.