В Челябинской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 45%

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Ситуация с вирусными инфекциями в регионе оценивается как эпидемическая Фото:

В Челябинской области эпидемический порог по ОРВИ и гриппу среди взрослых превышен на 45,6%. Об этом сообщили 9 января в региональном Управлении Роспотребнадзора.

«В настоящее время в Челябинской области ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оценивается как эпидемическая с тенденцией к снижению. Уровень заболеваемости по взрослому населению составляет 45,6%», — отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора.

Среди детского населения уровень заболеваемости ниже эпидемического порога: дети школьного возраста — на 60,4%, дети 3-6 лет — 36,7%, дети до 3 лет — 25,8%. Населению рекомендуется использовать защитные маски при посещении культурно-досуговых и спортивных мероприятий, мест торговли и общественного транспорта.

Руководителям аптек региональный Роспотребнадзор рекомендует создать запас лекарств для лечения ОРВИ и гриппа. И также обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

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В Челябинской области эпидемический порог по ОРВИ и гриппу среди взрослых превышен на 45,6%. Об этом сообщили 9 января в региональном Управлении Роспотребнадзора. «В настоящее время в Челябинской области ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оценивается как эпидемическая с тенденцией к снижению. Уровень заболеваемости по взрослому населению составляет 45,6%», — отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора. Среди детского населения уровень заболеваемости ниже эпидемического порога: дети школьного возраста — на 60,4%, дети 3-6 лет — 36,7%, дети до 3 лет — 25,8%. Населению рекомендуется использовать защитные маски при посещении культурно-досуговых и спортивных мероприятий, мест торговли и общественного транспорта. Руководителям аптек региональный Роспотребнадзор рекомендует создать запас лекарств для лечения ОРВИ и гриппа. И также обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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