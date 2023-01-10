Житель Магнитогорска после удаления тазобедренного сустава не может получить инвалидность

Жителю Магнитогорска Челябинской области Павлу Петрунину после удаления тазобедренного сустава три с половиной месяца отказывают в постановке на учет по инвалидности и операции по протезированию. Об этом telegram-каналу «Челябинск, который смог» рассказал сам Павел.
«Круги ада надо пройти в этой поликлинике, чтобы получить инвалидность. А как жить, что кушать, чем платить за жилье? Про протезирование речи нет, пока не пройдет реабилитация места удаления сустава», — рассказывает Павел.
Тазобедренный сустав мужчине удалили в горбольнице №1 в Челябинске. Теперь он с трудом встает на одну ногу. Протезирование сустава ему еще не назначили. По его словам, терапевт из магнитогорской поликлиники на улице Советской, 219, отказал ему в инвалидности, сославшись на воспаление и высокую температуру.
URA.RU связалось с пресс-службой минздрава, там сказали направить им официальный запрос и ожидать ответа в течение семи дней. В поликлинике на улице Советской, 219, в Магнитогорске обещали дать комментарий позже.
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Жителю Магнитогорска Челябинской области Павлу Петрунину после удаления тазобедренного сустава три с половиной месяца отказывают в постановке на учет по инвалидности и операции по протезированию. Об этом telegram-каналу «Челябинск, который смог» рассказал сам Павел. «Круги ада надо пройти в этой поликлинике, чтобы получить инвалидность. А как жить, что кушать, чем платить за жилье? Про протезирование речи нет, пока не пройдет реабилитация места удаления сустава», — рассказывает Павел. Тазобедренный сустав мужчине удалили в горбольнице №1 в Челябинске. Теперь он с трудом встает на одну ногу. Протезирование сустава ему еще не назначили. По его словам, терапевт из магнитогорской поликлиники на улице Советской, 219, отказал ему в инвалидности, сославшись на воспаление и высокую температуру. URA.RU связалось с пресс-службой минздрава, там сказали направить им официальный запрос и ожидать ответа в течение семи дней. В поликлинике на улице Советской, 219, в Магнитогорске обещали дать комментарий позже.