Житель Магнитогорска после удаления тазобедренного сустава не может получить инвалидность

После операции прошло три с половиной месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителю Магнитогорска Челябинской области Павлу Петрунину после удаления тазобедренного сустава три с половиной месяца отказывают в постановке на учет по инвалидности и операции по протезированию. Об этом telegram-каналу « Челябинск, который смог » рассказал сам Павел.

«Круги ада надо пройти в этой поликлинике, чтобы получить инвалидность. А как жить, что кушать, чем платить за жилье? Про протезирование речи нет, пока не пройдет реабилитация места удаления сустава», — рассказывает Павел.

Тазобедренный сустав мужчине удалили в горбольнице №1 в Челябинске. Теперь он с трудом встает на одну ногу. Протезирование сустава ему еще не назначили. По его словам, терапевт из магнитогорской поликлиники на улице Советской, 219, отказал ему в инвалидности, сославшись на воспаление и высокую температуру.

URA.RU связалось с пресс-службой минздрава, там сказали направить им официальный запрос и ожидать ответа в течение семи дней. В поликлинике на улице Советской, 219, в Магнитогорске обещали дать комментарий позже.