16 мая 2024

В центре Челябинска троллейбусы временно изменят маршруты

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пассажирский транспорт. Челябинск, троллейбус, пассажирский транспорт
Троллейбусы 5 и 7 изменят свои маршруты более чем на две недели Фото:

В Челябинске с 22 часов 18 мая до утра 5 июня троллейбусы 5 и 7 из-за модернизации контактной сети временно изменят свой маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе городского перевозчика.

«Троллейбусы 5 и 7 временно изменят трассу движения. С 22 часов 18 мая до утра 5 июня подрядчики начинают модернизацию контактной сети на Воровского от проспекта Ленина до Свердловского проспекта», — сообщили в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, троллейбус 5 будет перенаправлен по маршруту Первоозерный — Железнодорожный вокзал, а 7 по маршруту Молдавская — Комсомольский проспект — Чичерина — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — Молдавская и АМЗ — ДС «Юность». В качестве альтернативного вида транспорта рекомендуют пользоваться автобусами 14 и 90с.

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В Челябинске с 22 часов 18 мая до утра 5 июня троллейбусы 5 и 7 из-за модернизации контактной сети временно изменят свой маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе городского перевозчика. «Троллейбусы 5 и 7 временно изменят трассу движения. С 22 часов 18 мая до утра 5 июня подрядчики начинают модернизацию контактной сети на Воровского от проспекта Ленина до Свердловского проспекта», — сообщили в пресс-службе. Также в ведомстве отметили, троллейбус 5 будет перенаправлен по маршруту Первоозерный — Железнодорожный вокзал, а 7 по маршруту Молдавская — Комсомольский проспект — Чичерина — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — Молдавская и АМЗ — ДС «Юность». В качестве альтернативного вида транспорта рекомендуют пользоваться автобусами 14 и 90с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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