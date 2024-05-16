В центре Челябинска троллейбусы временно изменят маршруты

В Челябинске с 22 часов 18 мая до утра 5 июня троллейбусы 5 и 7 из-за модернизации контактной сети временно изменят свой маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе городского перевозчика.
«Троллейбусы 5 и 7 временно изменят трассу движения. С 22 часов 18 мая до утра 5 июня подрядчики начинают модернизацию контактной сети на Воровского от проспекта Ленина до Свердловского проспекта», — сообщили в пресс-службе.
Также в ведомстве отметили, троллейбус 5 будет перенаправлен по маршруту Первоозерный — Железнодорожный вокзал, а 7 по маршруту Молдавская — Комсомольский проспект — Чичерина — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — Молдавская и АМЗ — ДС «Юность». В качестве альтернативного вида транспорта рекомендуют пользоваться автобусами 14 и 90с.
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