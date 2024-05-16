В Челябинске накануне лета в 5,5 раза вырос спрос на мойку окон

В Челябинске спрос на мойку окон увеличился в 5,5 раза, а на генеральную уборку — более чем в два раза. Об этом 17 мая рассказали в пресс-службе «Авито Услуги».
«В Челябинске в разгар весеннего сезона спрос на мойку окон вырос в 5,5 раз. Челябинцы все чаще обращаются за мытьем окон, особенно в весенний сезон, когда после зимы накапливается много грязи, и возникает желание впустить в дом больше солнечного света. Также в Челябинске вырос спрос на генеральную уборку», — сообщили в пресс-службе.
В целом по России заказывать услугу по мытью окон в мае 2024 по сравнению с тем же периодом 2023 года стали чаще. Сильнее всего за год спрос на данную услугу вырос в Сочи (+276%), Ярославле (+128%), Ростове-на-Дону (+82%), Астрахани (+75%), Калининграде (+60%), Краснодаре (+54%), ДФО (+40%).
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