В Челябинске накануне лета в 5,5 раза вырос спрос на мойку окон

17 мая 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Многие челябинцы предпочитают делегировать мойку окон клининговым компаниям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске спрос на мойку окон увеличился в 5,5 раза, а на генеральную уборку — более чем в два раза. Об этом 17 мая рассказали в пресс-службе «Авито Услуги». «В Челябинске в разгар весеннего сезона спрос на мойку окон вырос в 5,5 раз. Челябинцы все чаще обращаются за мытьем окон, особенно в весенний сезон, когда после зимы накапливается много грязи, и возникает желание впустить в дом больше солнечного света. Также в Челябинске вырос спрос на генеральную уборку», — сообщили в пресс-службе. В целом по России заказывать услугу по мытью окон в мае 2024 по сравнению с тем же периодом 2023 года стали чаще. Сильнее всего за год спрос на данную услугу вырос в Сочи (+276%), Ярославле (+128%), Ростове-на-Дону (+82%), Астрахани (+75%), Калининграде (+60%), Краснодаре (+54%), ДФО (+40%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске спрос на мойку окон увеличился в 5,5 раза, а на генеральную уборку — более чем в два раза. Об этом 17 мая рассказали в пресс-службе «Авито Услуги». «В Челябинске в разгар весеннего сезона спрос на мойку окон вырос в 5,5 раз. Челябинцы все чаще обращаются за мытьем окон, особенно в весенний сезон, когда после зимы накапливается много грязи, и возникает желание впустить в дом больше солнечного света. Также в Челябинске вырос спрос на генеральную уборку», — сообщили в пресс-службе. В целом по России заказывать услугу по мытью окон в мае 2024 по сравнению с тем же периодом 2023 года стали чаще. Сильнее всего за год спрос на данную услугу вырос в Сочи (+276%), Ярославле (+128%), Ростове-на-Дону (+82%), Астрахани (+75%), Калининграде (+60%), Краснодаре (+54%), ДФО (+40%).