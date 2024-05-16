16 мая 2024

В Челябинске накануне лета в 5,5 раза вырос спрос на мойку окон

© Служба новостей «URA.RU»
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Промышленные альпинисты. Екатеринбург, промышленный альпинизм, мойка окон, альпинисты, экстрималы
Многие челябинцы предпочитают делегировать мойку окон клининговым компаниям Фото:

В Челябинске спрос на мойку окон увеличился в 5,5 раза, а на генеральную уборку — более чем в два раза. Об этом 17 мая рассказали в пресс-службе «Авито Услуги».

«В Челябинске в разгар весеннего сезона спрос на мойку окон вырос в 5,5 раз. Челябинцы все чаще обращаются за мытьем окон, особенно в весенний сезон, когда после зимы накапливается много грязи, и возникает желание впустить в дом больше солнечного света. Также в Челябинске вырос спрос на генеральную уборку», — сообщили в пресс-службе.

В целом по России заказывать услугу по мытью окон в мае 2024 по сравнению с тем же периодом 2023 года стали чаще. Сильнее всего за год спрос на данную услугу вырос в Сочи (+276%), Ярославле (+128%), Ростове-на-Дону (+82%), Астрахани (+75%), Калининграде (+60%), Краснодаре (+54%), ДФО (+40%).

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В Челябинске спрос на мойку окон увеличился в 5,5 раза, а на генеральную уборку — более чем в два раза. Об этом 17 мая рассказали в пресс-службе «Авито Услуги». «В Челябинске в разгар весеннего сезона спрос на мойку окон вырос в 5,5 раз. Челябинцы все чаще обращаются за мытьем окон, особенно в весенний сезон, когда после зимы накапливается много грязи, и возникает желание впустить в дом больше солнечного света. Также в Челябинске вырос спрос на генеральную уборку», — сообщили в пресс-службе. В целом по России заказывать услугу по мытью окон в мае 2024 по сравнению с тем же периодом 2023 года стали чаще. Сильнее всего за год спрос на данную услугу вырос в Сочи (+276%), Ярославле (+128%), Ростове-на-Дону (+82%), Астрахани (+75%), Калининграде (+60%), Краснодаре (+54%), ДФО (+40%).
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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