16 мая 2024

ММК взыскивает с завода в Чехии 46 миллионов евро

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер Алексей в Магнитогорске. Челябинская область, ммк, рулоны, прокат, сталь
ММК судится из-за контракта пятилетней давности Фото:

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Челябинская область) взыскивает с завода «Ждяс» в Чехии 46,464 млн евро. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, спорной является сумма неотработанного аванса.

«Исковое заявление принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в определении суда.

Контракт был заключен в июне 2019 года. Предприятие располагается в городе Ждяр над Сазавой, в Москве открыт филиал. Подробности о соглашении отсутствуют. Чешский поставщик, как следует из данных его сайта, производит кузнечно-прессовое оборудование, технику для обработки прокатных изделий, продуктов из металлургии и пресс-инструментов.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. До момента публикации ответы на отправленные запросы не поступили.

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Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Челябинская область) взыскивает с завода «Ждяс» в Чехии 46,464 млн евро. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, спорной является сумма неотработанного аванса. «Исковое заявление принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в определении суда. Контракт был заключен в июне 2019 года. Предприятие располагается в городе Ждяр над Сазавой, в Москве открыт филиал. Подробности о соглашении отсутствуют. Чешский поставщик, как следует из данных его сайта, производит кузнечно-прессовое оборудование, технику для обработки прокатных изделий, продуктов из металлургии и пресс-инструментов. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. До момента публикации ответы на отправленные запросы не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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