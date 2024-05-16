ММК взыскивает с завода в Чехии 46 миллионов евро

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Челябинская область) взыскивает с завода «Ждяс» в Чехии 46,464 млн евро. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, спорной является сумма неотработанного аванса.
«Исковое заявление принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в определении суда.
Контракт был заключен в июне 2019 года. Предприятие располагается в городе Ждяр над Сазавой, в Москве открыт филиал. Подробности о соглашении отсутствуют. Чешский поставщик, как следует из данных его сайта, производит кузнечно-прессовое оборудование, технику для обработки прокатных изделий, продуктов из металлургии и пресс-инструментов.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. До момента публикации ответы на отправленные запросы не поступили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!