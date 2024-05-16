Экономика Бизнес ММК взыскивает с завода в Чехии 46 миллионов евро 17 мая 2024 в 14:00 Размер текста - 17 + ММК судится из-за контракта пятилетней давности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Челябинская область) взыскивает с завода «Ждяс» в Чехии 46,464 млн евро. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, спорной является сумма неотработанного аванса. «Исковое заявление принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в определении суда. Контракт был заключен в июне 2019 года. Предприятие располагается в городе Ждяр над Сазавой, в Москве открыт филиал. Подробности о соглашении отсутствуют. Чешский поставщик, как следует из данных его сайта, производит кузнечно-прессовое оборудование, технику для обработки прокатных изделий, продуктов из металлургии и пресс-инструментов. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. До момента публикации ответы на отправленные запросы не поступили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Челябинская область) взыскивает с завода «Ждяс» в Чехии 46,464 млн евро. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, спорной является сумма неотработанного аванса. «Исковое заявление принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в определении суда. Контракт был заключен в июне 2019 года. Предприятие располагается в городе Ждяр над Сазавой, в Москве открыт филиал. Подробности о соглашении отсутствуют. Чешский поставщик, как следует из данных его сайта, производит кузнечно-прессовое оборудование, технику для обработки прокатных изделий, продуктов из металлургии и пресс-инструментов. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. До момента публикации ответы на отправленные запросы не поступили. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям