16 мая 2024

В Челябинской области спасатели помогли полиции в задержании преступника

© Служба новостей «URA.RU»
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Преступник без осложнений был передан сотрудникам полиции
Преступник без осложнений был передан сотрудникам полиции Фото:

В Карталах Челябинской области спасатели Локомотивного отряда оказали помощь полиции. Сотрудники Поисково-спасательной службы обеспечили доступ к квартире преступника и поспособствовали его задержанию, сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

«24-летний житель Карталов, опасаясь наказания за совершённое правонарушение, закрылся в квартире, создавая видимость, что дома никого нет. Далее удалось вступить в переговоры с нарушителем, но они оказались безрезультатны. Для принудительного открытия дверей были привлечены спасатели», - сообщили в пресс службе.

Мужчина, который пытался скрыться от полиции в своей квартире, рассылал близким сообщения, где предупреждал о суициде. Преступник также пытался ввести окружающих в заблуждение. Он отвечал на телефонные звонки и сообщал ложную информацию о своей локации. Спасатели начали открывать двери с помощью кувалды, после чего челябинец открыл дверь самостоятельно.

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В Карталах Челябинской области спасатели Локомотивного отряда оказали помощь полиции. Сотрудники Поисково-спасательной службы обеспечили доступ к квартире преступника и поспособствовали его задержанию, сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. «24-летний житель Карталов, опасаясь наказания за совершённое правонарушение, закрылся в квартире, создавая видимость, что дома никого нет. Далее удалось вступить в переговоры с нарушителем, но они оказались безрезультатны. Для принудительного открытия дверей были привлечены спасатели», - сообщили в пресс службе. Мужчина, который пытался скрыться от полиции в своей квартире, рассылал близким сообщения, где предупреждал о суициде. Преступник также пытался ввести окружающих в заблуждение. Он отвечал на телефонные звонки и сообщал ложную информацию о своей локации. Спасатели начали открывать двери с помощью кувалды, после чего челябинец открыл дверь самостоятельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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