Челябинцам назвали самые востребованные и оплачиваемые специальности

Инженерно-технические специальности стали самыми востребованными и высокооплачиваемыми профессиями в челябинской области. Причины раскрыл первый замначальника ГУ по труду и занятости населения Александр Шегуров.
«В Челябинской области неуклонно растет количество вакансий в промышленности, сейчас он составляет 37% процентов от общего количества. Так как регион промышленный, инженерно-технические специальности всегда будут востребованы и всегда будут высоко оплачиваться», — отметил Шегуров в ходе конференции, организованной Центром управления регионом.
Шегуров подчеркнул, что в наибольшей степени в области нужны врачи, учителя и высококвалифицированные рабочие руки, к примеру, станочники. Ранее он сообщал, что в регионе за минувший год средняя предлагаемая зарплата по вакансиям выросла в полтора раза.
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