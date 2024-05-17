Челябинцам назвали самые востребованные и оплачиваемые специальности

Инженеры стали востребованными и денежными профессиями Челябинской области
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Николай Патрушев на заводе КОНАР. Челябинск, станок, машиностроение, станкостроение, завод, рабочий, цех, чпу
Промышленному региону нужны инженерные и рабочие специальности Фото:

Инженерно-технические специальности стали самыми востребованными и высокооплачиваемыми профессиями в челябинской области. Причины раскрыл первый замначальника ГУ по труду и занятости населения Александр Шегуров.

«В Челябинской области неуклонно растет количество вакансий в промышленности, сейчас он составляет 37% процентов от общего количества. Так как регион промышленный, инженерно-технические специальности всегда будут востребованы и всегда будут высоко оплачиваться», — отметил Шегуров в ходе конференции, организованной Центром управления регионом.

Шегуров подчеркнул, что в наибольшей степени в области нужны врачи, учителя и высококвалифицированные рабочие руки, к примеру, станочники. Ранее он сообщал, что в регионе за минувший год средняя предлагаемая зарплата по вакансиям выросла в полтора раза.

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Инженерно-технические специальности стали самыми востребованными и высокооплачиваемыми профессиями в челябинской области. Причины раскрыл первый замначальника ГУ по труду и занятости населения Александр Шегуров. «В Челябинской области неуклонно растет количество вакансий в промышленности, сейчас он составляет 37% процентов от общего количества. Так как регион промышленный, инженерно-технические специальности всегда будут востребованы и всегда будут высоко оплачиваться», — отметил Шегуров в ходе конференции, организованной Центром управления регионом. Шегуров подчеркнул, что в наибольшей степени в области нужны врачи, учителя и высококвалифицированные рабочие руки, к примеру, станочники. Ранее он сообщал, что в регионе за минувший год средняя предлагаемая зарплата по вакансиям выросла в полтора раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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