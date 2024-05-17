Челябинцам назвали самые востребованные и оплачиваемые специальности

Инженеры стали востребованными и денежными профессиями Челябинской области

17 мая 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Промышленному региону нужны инженерные и рабочие специальности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Инженерно-технические специальности стали самыми востребованными и высокооплачиваемыми профессиями в челябинской области. Причины раскрыл первый замначальника ГУ по труду и занятости населения Александр Шегуров. «В Челябинской области неуклонно растет количество вакансий в промышленности, сейчас он составляет 37% процентов от общего количества. Так как регион промышленный, инженерно-технические специальности всегда будут востребованы и всегда будут высоко оплачиваться», — отметил Шегуров в ходе конференции, организованной Центром управления регионом. Шегуров подчеркнул, что в наибольшей степени в области нужны врачи, учителя и высококвалифицированные рабочие руки, к примеру, станочники. Ранее он сообщал, что в регионе за минувший год средняя предлагаемая зарплата по вакансиям выросла в полтора раза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инженерно-технические специальности стали самыми востребованными и высокооплачиваемыми профессиями в челябинской области. Причины раскрыл первый замначальника ГУ по труду и занятости населения Александр Шегуров. «В Челябинской области неуклонно растет количество вакансий в промышленности, сейчас он составляет 37% процентов от общего количества. Так как регион промышленный, инженерно-технические специальности всегда будут востребованы и всегда будут высоко оплачиваться», — отметил Шегуров в ходе конференции, организованной Центром управления регионом. Шегуров подчеркнул, что в наибольшей степени в области нужны врачи, учителя и высококвалифицированные рабочие руки, к примеру, станочники. Ранее он сообщал, что в регионе за минувший год средняя предлагаемая зарплата по вакансиям выросла в полтора раза.