16 мая 2024

В Минобороны РФ наградили челябинского блогера Волосова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Волосов получил медаль за подготовку операторов БПЛА
Евгений Волосов получил медаль за подготовку операторов БПЛА Фото:

В Министерстве обороны РФ отметили труды блогера из Копейска (Челябинская область) Евгения Волосова, который после участия в СВО принялся обучать операторов БПЛА. В Telegram блогер опубликовал выданную ему медаль «За вклад в нашу победу».

«Приятно осознавать, что твой вклад ценят», — кратко написал Волосов. Фотографию он опубликовал в истории в своем telegram-аккаунте.

К медали приложено благодарственное письмо от командующего второй гвардейской краснознаменной общевойсковой армией ЦВО генерал-майора Рамиля Ибатуллина. В нем он подчеркивает, что поддержка бойцов сегодня очень важна.

«От лица командования и личного состава второй гвардейской общевойсковой армии благодарим вас за активную деятельность, направленную на благо Вооруженных Сил Российской Федерации, за помощь в подготовке операторов БПЛА, проведении курса тактической медицины и огневой подготовки. Ваша поддержка очень важна для нас в период участия наших военнослужащих в специальной военной операции», — гласит текст письма.

Волосов отправился на СВО осенью 2022 года во время частичной мобилизации. С фронта он передавал новости, делился историями бойцов. По возвращении он основал курсы по подготовке операторов БПЛА и подал заявление на праймериз «Единой России» для участия в довыборах в горсобрание Копейска.

Евгений Волосов награжден медалью "За вклад в нашу победу"
Евгений Волосов награжден медалью "За вклад в нашу победу"
Фото:

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В Министерстве обороны РФ отметили труды блогера из Копейска (Челябинская область) Евгения Волосова, который после участия в СВО принялся обучать операторов БПЛА. В Telegram блогер опубликовал выданную ему медаль «За вклад в нашу победу». «Приятно осознавать, что твой вклад ценят», — кратко написал Волосов. Фотографию он опубликовал в истории в своем telegram-аккаунте. К медали приложено благодарственное письмо от командующего второй гвардейской краснознаменной общевойсковой армией ЦВО генерал-майора Рамиля Ибатуллина. В нем он подчеркивает, что поддержка бойцов сегодня очень важна. «От лица командования и личного состава второй гвардейской общевойсковой армии благодарим вас за активную деятельность, направленную на благо Вооруженных Сил Российской Федерации, за помощь в подготовке операторов БПЛА, проведении курса тактической медицины и огневой подготовки. Ваша поддержка очень важна для нас в период участия наших военнослужащих в специальной военной операции», — гласит текст письма. Волосов отправился на СВО осенью 2022 года во время частичной мобилизации. С фронта он передавал новости, делился историями бойцов. По возвращении он основал курсы по подготовке операторов БПЛА и подал заявление на праймериз «Единой России» для участия в довыборах в горсобрание Копейска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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