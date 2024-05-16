В Министерстве обороны РФ отметили труды блогера из Копейска (Челябинская область) Евгения Волосова, который после участия в СВО принялся обучать операторов БПЛА. В Telegram блогер опубликовал выданную ему медаль «За вклад в нашу победу».
«Приятно осознавать, что твой вклад ценят», — кратко написал Волосов. Фотографию он опубликовал в истории в своем telegram-аккаунте.
К медали приложено благодарственное письмо от командующего второй гвардейской краснознаменной общевойсковой армией ЦВО генерал-майора Рамиля Ибатуллина. В нем он подчеркивает, что поддержка бойцов сегодня очень важна.
«От лица командования и личного состава второй гвардейской общевойсковой армии благодарим вас за активную деятельность, направленную на благо Вооруженных Сил Российской Федерации, за помощь в подготовке операторов БПЛА, проведении курса тактической медицины и огневой подготовки. Ваша поддержка очень важна для нас в период участия наших военнослужащих в специальной военной операции», — гласит текст письма.
Волосов отправился на СВО осенью 2022 года во время частичной мобилизации. С фронта он передавал новости, делился историями бойцов. По возвращении он основал курсы по подготовке операторов БПЛА и подал заявление на праймериз «Единой России» для участия в довыборах в горсобрание Копейска.
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