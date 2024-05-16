Челябинские морсы заменили ушедшую с рынка РФ импортную газировку

Продажи морсов из Челябинской области с 2021 года выросли в три раза, что позволило успешно заменить ушедшие с рынка России импортные газировки. Об этом URA.RU рассказал директор компании «Челябэкопродукт» Александр Иванов.
«По отношению к 2021 году у нас объемы продажи увеличились в три раза. Такой результат получили по итогам 2023 года. В условиях, когда часть импортных брендов ушла с российского рынка, а для сладких газировок установили акциз на уровне семи рублей за литр, компания получила дополнительные стимулы для роста», — пояснил URA.RU Иванов.
Другими факторами эксперт назвал повышение жизненного уровня россиян и тренд на здоровое питание. При повышенном спросе компания переориентировалась на работу в Челябинске. Переезд из села Миасское связан с увеличением производства. Также решение упростило набор кадров: в областной столице их находить проще. В результате численность производителя к лету вырастет на 100% к уровню 2023 года. Предприятие планирует перейти на круглосуточный режим работы в четыре смены.
Как в мае URA.RU заявил президент Союза производителей соков, воды и напитков РФ Максим Новиков, отечественные производители занялись активным осваиванием ниш, освободившихся после ухода из страны конкурентов. В сегмент безалкогольных напитков устремились заводы, которые первоначально были заняты на выпуске алкоголя.
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