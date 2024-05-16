16 мая 2024

Челябинский хоккеист Панарин помог своей команде пройти в полуфинал плей-офф НХЛ

© Служба новостей «URA.RU»
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Артемий Панарин поборется за выход в финал Кубка Стэнли, а Евгений Кузнецов закончил борьбу в плей-офф
Артемий Панарин поборется за выход в финал Кубка Стэнли, а Евгений Кузнецов закончил борьбу в плей-офф Фото:

Хоккеист из Челябинской области Артемий Панарин, выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс», помог своей команде пройти в полуфинал Кубка Стэнли. В седьмом матче серии против «Каролины Харрикейнз», в составе которой играет другой челябинец Евгений Кузнецов, Панарин сделал две голевые передачи.

К середине второго периода «Каролина Харрикейнз» вела со счетом 3:1. Но в третьем периоде пропустила четыре безответные шайбы. Панарин набрал за матч два очка и помог команде пройти в следующую стадию плей-офф.

Из российских хоккеистов результативными действиями в последней игре также отличились Андрей Свечников и Дмитрий Орлов (оба играют за «Каролину Харрикейнз»). Но их усилий не хватило для победы. Одной из причин этого стала надежная игра вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина, отразившего 33 броска по своим воротам.

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Хоккеист из Челябинской области Артемий Панарин, выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс», помог своей команде пройти в полуфинал Кубка Стэнли. В седьмом матче серии против «Каролины Харрикейнз», в составе которой играет другой челябинец Евгений Кузнецов, Панарин сделал две голевые передачи. К середине второго периода «Каролина Харрикейнз» вела со счетом 3:1. Но в третьем периоде пропустила четыре безответные шайбы. Панарин набрал за матч два очка и помог команде пройти в следующую стадию плей-офф. Из российских хоккеистов результативными действиями в последней игре также отличились Андрей Свечников и Дмитрий Орлов (оба играют за «Каролину Харрикейнз»). Но их усилий не хватило для победы. Одной из причин этого стала надежная игра вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина, отразившего 33 броска по своим воротам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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