Челябинский хоккеист Панарин помог своей команде пройти в полуфинал плей-офф НХЛ

Хоккеист из Челябинской области Артемий Панарин, выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс», помог своей команде пройти в полуфинал Кубка Стэнли. В седьмом матче серии против «Каролины Харрикейнз», в составе которой играет другой челябинец Евгений Кузнецов, Панарин сделал две голевые передачи.
К середине второго периода «Каролина Харрикейнз» вела со счетом 3:1. Но в третьем периоде пропустила четыре безответные шайбы. Панарин набрал за матч два очка и помог команде пройти в следующую стадию плей-офф.
Из российских хоккеистов результативными действиями в последней игре также отличились Андрей Свечников и Дмитрий Орлов (оба играют за «Каролину Харрикейнз»). Но их усилий не хватило для победы. Одной из причин этого стала надежная игра вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина, отразившего 33 броска по своим воротам.
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