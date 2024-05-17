Средняя зарплата челябинцев за год выросла в полтора раза

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Средняя предлагаемая зарплата в начале года составляет 56 тысяч рублей Фото:

С начала 2023 года средняя зарплата по вакансиям выросла в полтора раза. Об этом сообщил первый замначальника ГУ по труду и занятости населения Александр Шегуров.

«Средние данные по поступающим вакансиям демонстрируют рост заработной платы. Если в начале 2023 года эта цифра составляла 33 тысячи рублей, то у концу года уже 43 тысячи рублей. К началу 2024 года работодатели предлагают в среднем 56 тысяч рублей», — рассказал Шегуров в ходе конференции, организованной Центром управления регионом.

Шегуров уточнил, что в регионе фиксируется рекордное снижение безработицы. По данным на 16 мая на учете стоят 7881 безработный, предлагается 48 896 вакансий. При этом уровень общей безработицы составляет в России в среднем 2.7, а в Челябинской области — 2.1, что в обоих случаях является абсолютным рекордом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области составили список профессий с минимальным количеством претендентов на место. По данным пресс-службы сервиса HeadHunter, в регионе имеется по два рабочих места дворника на одного человека, наблюдается недостаток кадров среди врачей и поваров. Не хватает администраторов магазинов, уборщиц, ветврачей, продавцов-консультантов, токарей и фрезеровщиков, автомехаников.

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С начала 2023 года средняя зарплата по вакансиям выросла в полтора раза. Об этом сообщил первый замначальника ГУ по труду и занятости населения Александр Шегуров. «Средние данные по поступающим вакансиям демонстрируют рост заработной платы. Если в начале 2023 года эта цифра составляла 33 тысячи рублей, то у концу года уже 43 тысячи рублей. К началу 2024 года работодатели предлагают в среднем 56 тысяч рублей», — рассказал Шегуров в ходе конференции, организованной Центром управления регионом. Шегуров уточнил, что в регионе фиксируется рекордное снижение безработицы. По данным на 16 мая на учете стоят 7881 безработный, предлагается 48 896 вакансий. При этом уровень общей безработицы составляет в России в среднем 2.7, а в Челябинской области — 2.1, что в обоих случаях является абсолютным рекордом. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области составили список профессий с минимальным количеством претендентов на место. По данным пресс-службы сервиса HeadHunter, в регионе имеется по два рабочих места дворника на одного человека, наблюдается недостаток кадров среди врачей и поваров. Не хватает администраторов магазинов, уборщиц, ветврачей, продавцов-консультантов, токарей и фрезеровщиков, автомехаников.
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