Средняя зарплата челябинцев за год выросла в полтора раза

17 мая 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Средняя предлагаемая зарплата в начале года составляет 56 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU С начала 2023 года средняя зарплата по вакансиям выросла в полтора раза. Об этом сообщил первый замначальника ГУ по труду и занятости населения Александр Шегуров. «Средние данные по поступающим вакансиям демонстрируют рост заработной платы. Если в начале 2023 года эта цифра составляла 33 тысячи рублей, то у концу года уже 43 тысячи рублей. К началу 2024 года работодатели предлагают в среднем 56 тысяч рублей», — рассказал Шегуров в ходе конференции, организованной Центром управления регионом. Шегуров уточнил, что в регионе фиксируется рекордное снижение безработицы. По данным на 16 мая на учете стоят 7881 безработный, предлагается 48 896 вакансий. При этом уровень общей безработицы составляет в России в среднем 2.7, а в Челябинской области — 2.1, что в обоих случаях является абсолютным рекордом. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области составили список профессий с минимальным количеством претендентов на место. По данным пресс-службы сервиса HeadHunter, в регионе имеется по два рабочих места дворника на одного человека, наблюдается недостаток кадров среди врачей и поваров. Не хватает администраторов магазинов, уборщиц, ветврачей, продавцов-консультантов, токарей и фрезеровщиков, автомехаников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала 2023 года средняя зарплата по вакансиям выросла в полтора раза. Об этом сообщил первый замначальника ГУ по труду и занятости населения Александр Шегуров. «Средние данные по поступающим вакансиям демонстрируют рост заработной платы. Если в начале 2023 года эта цифра составляла 33 тысячи рублей, то у концу года уже 43 тысячи рублей. К началу 2024 года работодатели предлагают в среднем 56 тысяч рублей», — рассказал Шегуров в ходе конференции, организованной Центром управления регионом. Шегуров уточнил, что в регионе фиксируется рекордное снижение безработицы. По данным на 16 мая на учете стоят 7881 безработный, предлагается 48 896 вакансий. При этом уровень общей безработицы составляет в России в среднем 2.7, а в Челябинской области — 2.1, что в обоих случаях является абсолютным рекордом. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области составили список профессий с минимальным количеством претендентов на место. По данным пресс-службы сервиса HeadHunter, в регионе имеется по два рабочих места дворника на одного человека, наблюдается недостаток кадров среди врачей и поваров. Не хватает администраторов магазинов, уборщиц, ветврачей, продавцов-консультантов, токарей и фрезеровщиков, автомехаников.