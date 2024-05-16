Челябинские пограничники задержали иностранца, пытавшегося скрыться от суда. Видео

17 мая 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали при попытке пересечь госграницу по поддельным документам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники погрануправления ФСБ по Челябинской области задержали иностранца, который пытался скрыться от правосудия, покинув РФ по поддельным документам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в результате суд отправил его в колонию на два с половиной года. «Осужденный ранее совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом правил дорожного движения, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека), за что был осужден к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Не желая отбывать наказание в колонии, иностранный гражданин скрылся на территории Челябинска, где приобрел поддельные документы с другими установочными данными», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального погрануправления. После иностранец попытался скрыться от правосудия, покинув территорию РФ. На пункте пропуска «Бугристое» он предъявил поддельные документы. Но обман раскрылся, и мужчина был задержан. Троицкий суд признал его виновным в незаконном пересечении госграницы, назначив ему наказание в виде колонии-поселения на срок два с половиной года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники погрануправления ФСБ по Челябинской области задержали иностранца, который пытался скрыться от правосудия, покинув РФ по поддельным документам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в результате суд отправил его в колонию на два с половиной года. «Осужденный ранее совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом правил дорожного движения, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека), за что был осужден к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Не желая отбывать наказание в колонии, иностранный гражданин скрылся на территории Челябинска, где приобрел поддельные документы с другими установочными данными», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального погрануправления. После иностранец попытался скрыться от правосудия, покинув территорию РФ. На пункте пропуска «Бугристое» он предъявил поддельные документы. Но обман раскрылся, и мужчина был задержан. Троицкий суд признал его виновным в незаконном пересечении госграницы, назначив ему наказание в виде колонии-поселения на срок два с половиной года.