16 мая 2024

Челябинские пограничники задержали иностранца, пытавшегося скрыться от суда. Видео

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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, граница, таможенный пост, проверка документов
Мужчину задержали при попытке пересечь госграницу по поддельным документам Фото:

Сотрудники погрануправления ФСБ по Челябинской области задержали иностранца, который пытался скрыться от правосудия, покинув РФ по поддельным документам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в результате суд отправил его в колонию на два с половиной года.

«Осужденный ранее совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом правил дорожного движения, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека), за что был осужден к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Не желая отбывать наказание в колонии, иностранный гражданин скрылся на территории Челябинска, где приобрел поддельные документы с другими установочными данными», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального погрануправления.

После иностранец попытался скрыться от правосудия, покинув территорию РФ. На пункте пропуска «Бугристое» он предъявил поддельные документы. Но обман раскрылся, и мужчина был задержан. Троицкий суд признал его виновным в незаконном пересечении госграницы, назначив ему наказание в виде колонии-поселения на срок два с половиной года.

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Сотрудники погрануправления ФСБ по Челябинской области задержали иностранца, который пытался скрыться от правосудия, покинув РФ по поддельным документам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в результате суд отправил его в колонию на два с половиной года. «Осужденный ранее совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом правил дорожного движения, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека), за что был осужден к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Не желая отбывать наказание в колонии, иностранный гражданин скрылся на территории Челябинска, где приобрел поддельные документы с другими установочными данными», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального погрануправления. После иностранец попытался скрыться от правосудия, покинув территорию РФ. На пункте пропуска «Бугристое» он предъявил поддельные документы. Но обман раскрылся, и мужчина был задержан. Троицкий суд признал его виновным в незаконном пересечении госграницы, назначив ему наказание в виде колонии-поселения на срок два с половиной года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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