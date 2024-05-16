Челябинский офицер, Герой России Иван Жарский в составе расчета противотанкового комплекса выполнил задачи по уничтожению танков и других бронированных целей противника. Жарский за несколько часов уничтожил восемь единиц вражеской техники и нескольких боевиков, сообщает пресс-служба Министерство обороны РФ.
«Рассказываем о подвиге Героя России Ивана Жарского… Огнём из противотанкового вооружения Иван Жарский и [гвардии сержант] Игорь Овсянников уничтожили восемь единиц вражеской техники, а также большое количество боевиков», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Действуя в составе тактической группы российских морских пехотинцев, Иван смог удержать один из ключевых населенных пунктов, который находился под контролем Вооруженных сил России (ВСУ). Умело используя рельеф местности, Жарский и Овсянников скрытно заняли огневую позицию. Украинские националисты, имея преимущество в силе и технике, попытались отбить стратегический объект. Они использовали артиллерию и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Российские военные грамотно меняли огневые позиции и смогли за несколько часов уничтожить восемь единиц техники и большое количество украинских боевиков. Противник четыре раза пытался прорвать позиции наших подразделений, но понес потери и был вынужден отступить, добавили в пресс-службе Минобороны РФ.
О подвиге Жарского в ходе спецоперации ранее рассказали в пресс-службе пункта отбора на военную службу по контракту в Челябинске. Там сообщили, что челябинец уничтожил вражеский танк «Леопард 2А6» и семь БМП. На опубликованном видео Жарский отшутился, что служил писарем в штабе, «печатал бумажки на компьютере».
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