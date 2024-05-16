Семья из Чечни окружила полицейский участок из-за сбежавшей родственницы

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В Москве семья из Чечни окружила и заблокировала полицейский участок, в котором, предположительно, находится их девушка Лия, сбежавшая от родственников. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

«Уроженцы Чечни окружили московский отдел полиции, в котором находится их родственница, которая ушла из семьи. Правозащитный центр „Марем“ сообщил, что 13 мая Лия ушла из дома, где она подвергалась физическому и психологическому давлению, при этом девушка боится убийства», — говорится в материале.

Девушка ушла из дома и попросила родственников не искать ее. Однако, выйдя на улицу, она увидела своего отца, вызвала полицию и попросила доставить себя в полицейский участок.

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В Москве семья из Чечни окружила и заблокировала полицейский участок, в котором, предположительно, находится их девушка Лия, сбежавшая от родственников. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «Уроженцы Чечни окружили московский отдел полиции, в котором находится их родственница, которая ушла из семьи. Правозащитный центр „Марем“ сообщил, что 13 мая Лия ушла из дома, где она подвергалась физическому и психологическому давлению, при этом девушка боится убийства», — говорится в материале. Девушка ушла из дома и попросила родственников не искать ее. Однако, выйдя на улицу, она увидела своего отца, вызвала полицию и попросила доставить себя в полицейский участок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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