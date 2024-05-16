Семья из Чечни окружила полицейский участок из-за сбежавшей родственницы

16 мая 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

В Москве семья из Чечни окружила и заблокировала полицейский участок, в котором, предположительно, находится их девушка Лия, сбежавшая от родственников. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «Уроженцы Чечни окружили московский отдел полиции, в котором находится их родственница, которая ушла из семьи. Правозащитный центр „Марем“ сообщил, что 13 мая Лия ушла из дома, где она подвергалась физическому и психологическому давлению, при этом девушка боится убийства», — говорится в материале. Девушка ушла из дома и попросила родственников не искать ее. Однако, выйдя на улицу, она увидела своего отца, вызвала полицию и попросила доставить себя в полицейский участок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве семья из Чечни окружила и заблокировала полицейский участок, в котором, предположительно, находится их девушка Лия, сбежавшая от родственников. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «Уроженцы Чечни окружили московский отдел полиции, в котором находится их родственница, которая ушла из семьи. Правозащитный центр „Марем“ сообщил, что 13 мая Лия ушла из дома, где она подвергалась физическому и психологическому давлению, при этом девушка боится убийства», — говорится в материале. Девушка ушла из дома и попросила родственников не искать ее. Однако, выйдя на улицу, она увидела своего отца, вызвала полицию и попросила доставить себя в полицейский участок.