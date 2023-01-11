На Украине захотели начать использовать ЗРК Patriot весной

11 января 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк уточнил, что планируется использование ЗРК Patriot к весне 2023 года Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может начать использовать зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot уже к весне этого года. Об этом сообщает Deutsche Welle (включен Минюст РФ в список СМИ-инагентов). «Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украина может получить и начать использовать ЗРК Patriot к середине весны», — пишет СМИ. Официальный представитель министерства обороны США Пэт Райдер подчеркнул, что Пентагон начнет обучать Вооруженные силы Украины обращению с вооружением с 16 января. Планируется, что обучение примут около 100 украинских военных. Ранее сообщалось, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на 3 миллиарда долларов. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также подчеркивал, что Вашингтон активно принимает участие в спецоперации РФ на стороне Украины, передает телеканал 360. Данный вывод он сделал на основе обучения США украинских бойцов. Кроме того США оказывают давление на Италию в вопросах поставок вооружения, сообщает RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса, уточнил президент РФ. Ранее сообщалось, что ЗРК Patriot смогут развернуть на Украине только в 2024 году.

Украина может начать использовать зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot уже к весне этого года. Об этом сообщает Deutsche Welle (включен Минюст РФ в список СМИ-инагентов). «Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украина может получить и начать использовать ЗРК Patriot к середине весны», — пишет СМИ. Официальный представитель министерства обороны США Пэт Райдер подчеркнул, что Пентагон начнет обучать Вооруженные силы Украины обращению с вооружением с 16 января. Планируется, что обучение примут около 100 украинских военных. Ранее сообщалось, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на 3 миллиарда долларов. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также подчеркивал, что Вашингтон активно принимает участие в спецоперации РФ на стороне Украины, передает телеканал 360. Данный вывод он сделал на основе обучения США украинских бойцов. Кроме того США оказывают давление на Италию в вопросах поставок вооружения, сообщает RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса, уточнил президент РФ. Ранее сообщалось, что ЗРК Patriot смогут развернуть на Украине только в 2024 году.