На Украине захотели начать использовать ЗРК Patriot весной

Украина может начать использовать зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot уже к весне этого года. Об этом сообщает Deutsche Welle (включен Минюст РФ в список СМИ-инагентов).
«Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украина может получить и начать использовать ЗРК Patriot к середине весны», — пишет СМИ. Официальный представитель министерства обороны США Пэт Райдер подчеркнул, что Пентагон начнет обучать Вооруженные силы Украины обращению с вооружением с 16 января. Планируется, что обучение примут около 100 украинских военных.
Ранее сообщалось, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на 3 миллиарда долларов. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также подчеркивал, что Вашингтон активно принимает участие в спецоперации РФ на стороне Украины, передает телеканал 360. Данный вывод он сделал на основе обучения США украинских бойцов. Кроме того США оказывают давление на Италию в вопросах поставок вооружения, сообщает RT.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса, уточнил президент РФ. Ранее сообщалось, что ЗРК Patriot смогут развернуть на Украине только в 2024 году.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Украина может начать использовать зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot уже к весне этого года. Об этом сообщает Deutsche Welle (включен Минюст РФ в список СМИ-инагентов). «Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украина может получить и начать использовать ЗРК Patriot к середине весны», — пишет СМИ. Официальный представитель министерства обороны США Пэт Райдер подчеркнул, что Пентагон начнет обучать Вооруженные силы Украины обращению с вооружением с 16 января. Планируется, что обучение примут около 100 украинских военных. Ранее сообщалось, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на 3 миллиарда долларов. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также подчеркивал, что Вашингтон активно принимает участие в спецоперации РФ на стороне Украины, передает телеканал 360. Данный вывод он сделал на основе обучения США украинских бойцов. Кроме того США оказывают давление на Италию в вопросах поставок вооружения, сообщает RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса, уточнил президент РФ. Ранее сообщалось, что ЗРК Patriot смогут развернуть на Украине только в 2024 году.