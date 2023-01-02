Military Watch Magazine: ЗРК Patriot смогут развернуть на Украине только в 2024 году

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НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
Конгресс США сталкивается с проблемами, связанных с поставками ЗРК Patriot Украине, пишет Military Watch Magazine Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конгресс США сталкивается с проблемами, связанных с поставками ЗРК Patriot Украине. В связи с этим они планируются только к 2024 году. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Консультативный орган Исследовательской службы Конгресса США (CRS) предупредил, что Конгресс сталкивается с проблемами „как в своей законодательной, так и в надзорной роли“ в связи с поставкой ракетных комплексов Patriot на Украину. <…> Хотя предполагалось, что поставки систем Patriot начнутся в первой половине 2023 года, одна только подготовка местных ремонтных бригад займет примерно 53 недели», — уточняют авторы журнала.

Аналитики предупредили Конгресс США об опасности поставок ЗРК Patriot на Украину. Ранее сообщалось, что США поставят ракетные комплексы Patriot.

США и другие западные страны поставляют вооружение на Украину после начала спецоперации РФ на территории страны. При этом уточнялось, что Киев слишком зависит от Запада, чтобы победить в борьбе с Россией.

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Конгресс США сталкивается с проблемами, связанных с поставками ЗРК Patriot Украине. В связи с этим они планируются только к 2024 году. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM). «Консультативный орган Исследовательской службы Конгресса США (CRS) предупредил, что Конгресс сталкивается с проблемами „как в своей законодательной, так и в надзорной роли“ в связи с поставкой ракетных комплексов Patriot на Украину. <…> Хотя предполагалось, что поставки систем Patriot начнутся в первой половине 2023 года, одна только подготовка местных ремонтных бригад займет примерно 53 недели», — уточняют авторы журнала. Аналитики предупредили Конгресс США об опасности поставок ЗРК Patriot на Украину. Ранее сообщалось, что США поставят ракетные комплексы Patriot. США и другие западные страны поставляют вооружение на Украину после начала спецоперации РФ на территории страны. При этом уточнялось, что Киев слишком зависит от Запада, чтобы победить в борьбе с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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