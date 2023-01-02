Military Watch Magazine: ЗРК Patriot смогут развернуть на Украине только в 2024 году

02 января 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Конгресс США сталкивается с проблемами, связанных с поставками ЗРК Patriot Украине, пишет Military Watch Magazine Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конгресс США сталкивается с проблемами, связанных с поставками ЗРК Patriot Украине. В связи с этим они планируются только к 2024 году. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM). «Консультативный орган Исследовательской службы Конгресса США (CRS) предупредил, что Конгресс сталкивается с проблемами „как в своей законодательной, так и в надзорной роли“ в связи с поставкой ракетных комплексов Patriot на Украину. <…> Хотя предполагалось, что поставки систем Patriot начнутся в первой половине 2023 года, одна только подготовка местных ремонтных бригад займет примерно 53 недели», — уточняют авторы журнала. Аналитики предупредили Конгресс США об опасности поставок ЗРК Patriot на Украину. Ранее сообщалось, что США поставят ракетные комплексы Patriot. США и другие западные страны поставляют вооружение на Украину после начала спецоперации РФ на территории страны. При этом уточнялось, что Киев слишком зависит от Запада, чтобы победить в борьбе с Россией.

Конгресс США сталкивается с проблемами, связанных с поставками ЗРК Patriot Украине. В связи с этим они планируются только к 2024 году. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM). «Консультативный орган Исследовательской службы Конгресса США (CRS) предупредил, что Конгресс сталкивается с проблемами „как в своей законодательной, так и в надзорной роли“ в связи с поставкой ракетных комплексов Patriot на Украину. <…> Хотя предполагалось, что поставки систем Patriot начнутся в первой половине 2023 года, одна только подготовка местных ремонтных бригад займет примерно 53 недели», — уточняют авторы журнала. Аналитики предупредили Конгресс США об опасности поставок ЗРК Patriot на Украину. Ранее сообщалось, что США поставят ракетные комплексы Patriot. США и другие западные страны поставляют вооружение на Украину после начала спецоперации РФ на территории страны. При этом уточнялось, что Киев слишком зависит от Запада, чтобы победить в борьбе с Россией.