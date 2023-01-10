10 января 2023

Челябинский экс-силовик осужден за разглашение гостайны

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ по Челябинской области Фото:

Бывшего замначальника одного из отделов УМВД России по Магнитогорску (Челябинская область) осудили на 1 год условно за разглашение гостайны. Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ по региону. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, бывший силовик пытался предупредить фигуранта уголовного дела о запланированных мероприятиях.

«Бывший полицейский в переписке в мессенджере передал сведения гражданскому лицу. Он сообщил о проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий в отношении фигуранта уголовного дела», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по области.

Там отметили, что областной суд признал экс-силовика виновным и назначил ему наказание в виде 1 года условного лишения свободы. Также ему на год запретили занимать должности в органах власти.

В июле 2022 года похожая ситуация произошла в областном центре. Тогда бывший-сотрудник управления МВД по Челябинску также передал тайные сведения фигурантам уголовного дела. Его осудили на 2,5 года условно.

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Бывшего замначальника одного из отделов УМВД России по Магнитогорску (Челябинская область) осудили на 1 год условно за разглашение гостайны. Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ по региону. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, бывший силовик пытался предупредить фигуранта уголовного дела о запланированных мероприятиях. «Бывший полицейский в переписке в мессенджере передал сведения гражданскому лицу. Он сообщил о проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий в отношении фигуранта уголовного дела», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по области. Там отметили, что областной суд признал экс-силовика виновным и назначил ему наказание в виде 1 года условного лишения свободы. Также ему на год запретили занимать должности в органах власти. В июле 2022 года похожая ситуация произошла в областном центре. Тогда бывший-сотрудник управления МВД по Челябинску также передал тайные сведения фигурантам уголовного дела. Его осудили на 2,5 года условно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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