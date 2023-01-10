Челябинский экс-силовик осужден за разглашение гостайны

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ по Челябинской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего замначальника одного из отделов УМВД России по Магнитогорску (Челябинская область) осудили на 1 год условно за разглашение гостайны. Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ по региону. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, бывший силовик пытался предупредить фигуранта уголовного дела о запланированных мероприятиях.

«Бывший полицейский в переписке в мессенджере передал сведения гражданскому лицу. Он сообщил о проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий в отношении фигуранта уголовного дела», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по области.

Там отметили, что областной суд признал экс-силовика виновным и назначил ему наказание в виде 1 года условного лишения свободы. Также ему на год запретили занимать должности в органах власти.

В июле 2022 года похожая ситуация произошла в областном центре. Тогда бывший-сотрудник управления МВД по Челябинску также передал тайные сведения фигурантам уголовного дела. Его осудили на 2,5 года условно.