12 июля 2022

ФСБ поймала челябинского силовика на разглашении гостайны

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, клетка, камуфляж
Суд признал верными выводы следователей ФСБ Фото:

В Челябинске сотрудник полиции раскрыл фигурантам расследования детали оперативно-следственных мероприятий. Преступление выявили сотрудники ФСБ, суд признал вину теперь уже бывшего силовика, сообщили URA.RU в региональном управлении ФСБ.

«Следственным органом УФСБ установлено: при проведении оперативно-розыскных мероприятий экс-сотрудник управления МВД по Челябинску передал фигурантам сведения, составляющие государственную тайну. Он раскрыл им детали проводимых в отношении них оперативных действий», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Суд приговорил виновного к 2,5 годам лишения свободы условно, с трехлетним испытательным сроком. Бывший полицейский пытался оспорить приговор Челябинского облсуда, но 2-й апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отклонил его жалобу.

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В Челябинске сотрудник полиции раскрыл фигурантам расследования детали оперативно-следственных мероприятий. Преступление выявили сотрудники ФСБ, суд признал вину теперь уже бывшего силовика, сообщили URA.RU в региональном управлении ФСБ. «Следственным органом УФСБ установлено: при проведении оперативно-розыскных мероприятий экс-сотрудник управления МВД по Челябинску передал фигурантам сведения, составляющие государственную тайну. Он раскрыл им детали проводимых в отношении них оперативных действий», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Суд приговорил виновного к 2,5 годам лишения свободы условно, с трехлетним испытательным сроком. Бывший полицейский пытался оспорить приговор Челябинского облсуда, но 2-й апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отклонил его жалобу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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