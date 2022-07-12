ФСБ поймала челябинского силовика на разглашении гостайны

Суд признал верными выводы следователей ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сотрудник полиции раскрыл фигурантам расследования детали оперативно-следственных мероприятий. Преступление выявили сотрудники ФСБ, суд признал вину теперь уже бывшего силовика, сообщили URA.RU в региональном управлении ФСБ.

«Следственным органом УФСБ установлено: при проведении оперативно-розыскных мероприятий экс-сотрудник управления МВД по Челябинску передал фигурантам сведения, составляющие государственную тайну. Он раскрыл им детали проводимых в отношении них оперативных действий», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Суд приговорил виновного к 2,5 годам лишения свободы условно, с трехлетним испытательным сроком. Бывший полицейский пытался оспорить приговор Челябинского облсуда, но 2-й апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отклонил его жалобу.