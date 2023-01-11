В Тюмени в начале года обвалился спрос на новостройки

12 января 2023 в 05:26 Размер текста - 17 +

Новое жилье в основном интересует участников семейной ипотеки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В первые недели января в Тюмени резко снизился спрос на новое жилье. Об этом URA.RU рассказал источник в союзе риэлторов Тюменской области. В начале года новостройки составили около 19% от общего спроса. «Новостройки пользовались спросом в конце прошлого года, там застройщики предлагали людям скидки, парковочные места в подарок. Сейчас мы видим, что вторичный рынок интересует людей больше, хотя и тут есть небольшое снижение», — пояснил источник. В Федеральном агентстве «Этажи» отмечают, что основной спрос на новостройки связан с изменениями в программе семейной ипотеки. «Она былa pacшиpeнa нa eщe oднy льгoтнyю кaтeгopию. Теперь участвовать могут ceмьи c двyмя и бoлee нecoвepшeннoлeтними дeтьми», — рассказала cпeциaлиcт пo ипoтeчнoмy кpeдитoвaнию агентства «Этажи» Taтьянa Peшeтникoвa. По ее словам, доля таких заявок составила 75%. По последним данным аналитиков, цена за квадратный метр на вторичном рынке жилья в Тюмени составляет около 104 тыс. рублей; на первичном — 109 тыс. рублей. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени продают самую дорогую за все время квартиру.

В первые недели января в Тюмени резко снизился спрос на новое жилье. Об этом URA.RU рассказал источник в союзе риэлторов Тюменской области. В начале года новостройки составили около 19% от общего спроса. «Новостройки пользовались спросом в конце прошлого года, там застройщики предлагали людям скидки, парковочные места в подарок. Сейчас мы видим, что вторичный рынок интересует людей больше, хотя и тут есть небольшое снижение», — пояснил источник. В Федеральном агентстве «Этажи» отмечают, что основной спрос на новостройки связан с изменениями в программе семейной ипотеки. «Она былa pacшиpeнa нa eщe oднy льгoтнyю кaтeгopию. Теперь участвовать могут ceмьи c двyмя и бoлee нecoвepшeннoлeтними дeтьми», — рассказала cпeциaлиcт пo ипoтeчнoмy кpeдитoвaнию агентства «Этажи» Taтьянa Peшeтникoвa. По ее словам, доля таких заявок составила 75%. По последним данным аналитиков, цена за квадратный метр на вторичном рынке жилья в Тюмени составляет около 104 тыс. рублей; на первичном — 109 тыс. рублей. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени продают самую дорогую за все время квартиру.