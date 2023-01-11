Советник тюменского губернатора оценила риски экономического спада в регионе

Советник Моора предупредила о проблемах для среднего и крупного бизнеса в Тюменской области

12 января 2023 в 07:18 Размер текста - 17 +

По словам Езикеевой, сейчас спада нет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Экономический спад практически не сможет затронуть малый бизнес в Тюменской области, однако негативно скажется на среднем и крупном бизнесе. Об этом рассказал руководитель региональной Торгово-промышленной палаты и советник губернатора Тюменской области по вопросам инвестиций, малого и среднего бизнеса Ольга Езикеева. По ее словам, спад будет позже, однако сценарий развития событий неясен. «Совсем „малышам“ ничего не грозит. С их копеечной выручкой они и дальше будут получать ее. Средний сегмент пострадает больше, чем „малыши“. А крупный бизнес страдает из-за ряда экспортных показателей. Понимаете же, что у нас сейчас поставка оборудования затруднена, запчастей и так далее. Ввозится это через третьи страны, и логистика добавляется к стоимости», — поделилась своей позицией Езикеева в интервью для 72.RU. Она также уточнила, что на данный момент в регионе нет экономического спада, однако его влияние проявится в будущем, но спрогнозировать его невозможно. «Я почитала нескольких аналитиков: и наших, и не наших. Ни один не может сказать конкретно. Когда кризис экономический, сценарии можно предсказать — они понятные. В сегодняшнем дне: делай, что должно, и будь, что будет», — считает Езикеева. Ранее URA.RU сообщало, что председатель тюменской городской думы Евгений Заболотный заявил о способности экономики областной столицы обеспечить жителей работой и стабильным доходом. Спикер добавил, что Тюмень привлекательна для инвесторов и туристов, а город устойчив в своих позициях по уровню жизни населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экономический спад практически не сможет затронуть малый бизнес в Тюменской области, однако негативно скажется на среднем и крупном бизнесе. Об этом рассказал руководитель региональной Торгово-промышленной палаты и советник губернатора Тюменской области по вопросам инвестиций, малого и среднего бизнеса Ольга Езикеева. По ее словам, спад будет позже, однако сценарий развития событий неясен. «Совсем „малышам“ ничего не грозит. С их копеечной выручкой они и дальше будут получать ее. Средний сегмент пострадает больше, чем „малыши“. А крупный бизнес страдает из-за ряда экспортных показателей. Понимаете же, что у нас сейчас поставка оборудования затруднена, запчастей и так далее. Ввозится это через третьи страны, и логистика добавляется к стоимости», — поделилась своей позицией Езикеева в интервью для 72.RU. Она также уточнила, что на данный момент в регионе нет экономического спада, однако его влияние проявится в будущем, но спрогнозировать его невозможно. «Я почитала нескольких аналитиков: и наших, и не наших. Ни один не может сказать конкретно. Когда кризис экономический, сценарии можно предсказать — они понятные. В сегодняшнем дне: делай, что должно, и будь, что будет», — считает Езикеева. Ранее URA.RU сообщало, что председатель тюменской городской думы Евгений Заболотный заявил о способности экономики областной столицы обеспечить жителей работой и стабильным доходом. Спикер добавил, что Тюмень привлекательна для инвесторов и туристов, а город устойчив в своих позициях по уровню жизни населения.