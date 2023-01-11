Пермские власти за год потратили на транспорт больше, чем получили

Власти Перми потратили на общественный транспорт за год 5,8 млрд, заработав 4,4 млрд рублей

12 января 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Пассажиропоток в этом году превысил 200 млн человек Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU От транспортной отрасли в бюджет Перми за 2022 год поступило 4,4 млрд рублей. При этом расход на оплату перевозчиков составил 5,8 млрд рублей, сообщается в telegram-канале пермского департамента транспорта. «4,4 млрд рублей поступило в бюджет города. Был выполнен годовой план по доходам отрасли. 5,8 млрд рублей — расходы на оплату перевозчиков», — передает департамент. Сумма дотаций, выделенных из бюджета за год — 1,4 млрд рублей. При этом объем материальной помощи существенно снизился с 2021 года (с 2,2 млрд рублей). Пассажиропоток в городе превысил 200 млн человек, но пока еще не достиг значений допандемийных лет.

От транспортной отрасли в бюджет Перми за 2022 год поступило 4,4 млрд рублей. При этом расход на оплату перевозчиков составил 5,8 млрд рублей, сообщается в telegram-канале пермского департамента транспорта. «4,4 млрд рублей поступило в бюджет города. Был выполнен годовой план по доходам отрасли. 5,8 млрд рублей — расходы на оплату перевозчиков», — передает департамент. Сумма дотаций, выделенных из бюджета за год — 1,4 млрд рублей. При этом объем материальной помощи существенно снизился с 2021 года (с 2,2 млрд рублей). Пассажиропоток в городе превысил 200 млн человек, но пока еще не достиг значений допандемийных лет.