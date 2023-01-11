11 января 2023

Пермские власти за год потратили на транспорт больше, чем получили

Власти Перми потратили на общественный транспорт за год 5,8 млрд, заработав 4,4 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые автобусы. Пермь, медведь, автобус, пермский период
Пассажиропоток в этом году превысил 200 млн человек Фото:

От транспортной отрасли в бюджет Перми за 2022 год поступило 4,4 млрд рублей. При этом расход на оплату перевозчиков составил 5,8 млрд рублей, сообщается в telegram-канале пермского департамента транспорта.

«4,4 млрд рублей поступило в бюджет города. Был выполнен годовой план по доходам отрасли. 5,8 млрд рублей — расходы на оплату перевозчиков», — передает департамент.

Сумма дотаций, выделенных из бюджета за год — 1,4 млрд рублей. При этом объем материальной помощи существенно снизился с 2021 года (с 2,2 млрд рублей). Пассажиропоток в городе превысил 200 млн человек, но пока еще не достиг значений допандемийных лет.

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От транспортной отрасли в бюджет Перми за 2022 год поступило 4,4 млрд рублей. При этом расход на оплату перевозчиков составил 5,8 млрд рублей, сообщается в telegram-канале пермского департамента транспорта. «4,4 млрд рублей поступило в бюджет города. Был выполнен годовой план по доходам отрасли. 5,8 млрд рублей — расходы на оплату перевозчиков», — передает департамент. Сумма дотаций, выделенных из бюджета за год — 1,4 млрд рублей. При этом объем материальной помощи существенно снизился с 2021 года (с 2,2 млрд рублей). Пассажиропоток в городе превысил 200 млн человек, но пока еще не достиг значений допандемийных лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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