В гастротусовке Екатеринбурга назрел конфликт интересов

В Екатеринбурга блогеры поспорили из-за ресторанного бота

12 января 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Блогеры после презентации ботов поняли, что их приложения крайне схожи Фото: Размик Закарян © URA.RU Блогер и ресторанный обозреватель Ирина Глазкова, презентовавшая бота по подбору заведений в конце декабря 2022 года, обнаружила, что ее идею скопировали. Своим возмущением она поделилась в блоге в telegram-канале. «Как только начали появляться первые новости про бот, тут же появился человек, который решил, что может скопировать идею, о чем открыто заявил на одном из пабликов в комментариях. Он даже не постеснялся подписаться на меня», — написала девушка. Речь идет об Алексее Мельникове, презентовавшем свой бот KUDA EKB BOT в январе 2023 года. По словам Глазковой, она бы не имела претензий, если бы концепция ее бота и другого приложения существенно отличалась. «Автор заявляет, что главным отличием является наличие поиска по геолокации (как в 2ГИС). Думаю, что многие разделят сейчас со мной эти неприятные чувства», — заявила девушка. Также ресторанный обозреватель прикрепила скриншоты из переписки с Мельниковым. В качестве оправдания блогер написал, что он не копировал приложение один в один. «Сделал по-своему с фичей поиска по локации и иным отображением выборки. Идея то не нова, ясное дело. Сейчас обратную связь соберу и второй итерацией еще что-нибудь выкачу», — написал Глазковой Мельников. Ранее ресторанный обозреватель Ирина Глазкова презентовала свой ресторанный бот, в котором собрано около 100 заведений города. Рестораны и кафе можно подбирать с учетом суммы среднего чека, кухни, типа заведения и повода. Похожий бот KUDA EKB BOT презентовал блогер Алексей Мельников, робот также подбирает гастроточки, но с учетом геолокации человека. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогер и ресторанный обозреватель Ирина Глазкова, презентовавшая бота по подбору заведений в конце декабря 2022 года, обнаружила, что ее идею скопировали. Своим возмущением она поделилась в блоге в telegram-канале. «Как только начали появляться первые новости про бот, тут же появился человек, который решил, что может скопировать идею, о чем открыто заявил на одном из пабликов в комментариях. Он даже не постеснялся подписаться на меня», — написала девушка. Речь идет об Алексее Мельникове, презентовавшем свой бот KUDA EKB BOT в январе 2023 года. По словам Глазковой, она бы не имела претензий, если бы концепция ее бота и другого приложения существенно отличалась. «Автор заявляет, что главным отличием является наличие поиска по геолокации (как в 2ГИС). Думаю, что многие разделят сейчас со мной эти неприятные чувства», — заявила девушка. Также ресторанный обозреватель прикрепила скриншоты из переписки с Мельниковым. В качестве оправдания блогер написал, что он не копировал приложение один в один. «Сделал по-своему с фичей поиска по локации и иным отображением выборки. Идея то не нова, ясное дело. Сейчас обратную связь соберу и второй итерацией еще что-нибудь выкачу», — написал Глазковой Мельников. Ранее ресторанный обозреватель Ирина Глазкова презентовала свой ресторанный бот, в котором собрано около 100 заведений города. Рестораны и кафе можно подбирать с учетом суммы среднего чека, кухни, типа заведения и повода. Похожий бот KUDA EKB BOT презентовал блогер Алексей Мельников, робот также подбирает гастроточки, но с учетом геолокации человека.