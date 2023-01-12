Свердловский блогер вылез из машины после ДТП, чтобы снять об этом ролик. Фото

12 января 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Блогер подробно рассказал о том, что почувствовал во время аварии и после нее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловский блогер Андрей Крамолин попал в ДТП и решил снять об этом ролик для соцсетей сразу после происшествия. По словам мужчины, 4 января он не справился с управлением, и его машину выкинуло с дороги на обочину. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Вот это я понимаю новогодние январские праздники. Ехал, даже не торопясь, по прекрасной дороге и немножко не справился с управлением. Вообще не понял, как это произошло, но сделал пару уверенных кувырков», — поделился с подписчиками Крамолин. Передняя часть машины оказалась сильно помята, а мужчина отделался лишь сломанным носом. По его словам, теперь 4 января он будет считать вторым днем рождением и неким знаком судьбы. «Чувствую, не слабенький намек мне дала вселенная. Я как раз ехал на свой новый участок проводить геодезию, размечать. Видимо, не надо мне было продавать свою вторую машину», — заявил блогер. В таком состоянии оказалась машина после аварии Скриншот из видео Андрея Крамолина с YouTube-канала

Свердловский блогер Андрей Крамолин попал в ДТП и решил снять об этом ролик для соцсетей сразу после происшествия. По словам мужчины, 4 января он не справился с управлением, и его машину выкинуло с дороги на обочину. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Вот это я понимаю новогодние январские праздники. Ехал, даже не торопясь, по прекрасной дороге и немножко не справился с управлением. Вообще не понял, как это произошло, но сделал пару уверенных кувырков», — поделился с подписчиками Крамолин. Передняя часть машины оказалась сильно помята, а мужчина отделался лишь сломанным носом. По его словам, теперь 4 января он будет считать вторым днем рождением и неким знаком судьбы. «Чувствую, не слабенький намек мне дала вселенная. Я как раз ехал на свой новый участок проводить геодезию, размечать. Видимо, не надо мне было продавать свою вторую машину», — заявил блогер.