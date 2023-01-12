Свердловский блогер вылез из машины после ДТП, чтобы снять об этом ролик. Фото

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Празднование 25-летнего юбилея мясокомбината
Блогер подробно рассказал о том, что почувствовал во время аварии и после нее Фото:

Свердловский блогер Андрей Крамолин попал в ДТП и решил снять об этом ролик для соцсетей сразу после происшествия. По словам мужчины, 4 января он не справился с управлением, и его машину выкинуло с дороги на обочину. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вот это я понимаю новогодние январские праздники. Ехал, даже не торопясь, по прекрасной дороге и немножко не справился с управлением. Вообще не понял, как это произошло, но сделал пару уверенных кувырков», — поделился с подписчиками Крамолин. Передняя часть машины оказалась сильно помята, а мужчина отделался лишь сломанным носом.

По его словам, теперь 4 января он будет считать вторым днем рождением и неким знаком судьбы. «Чувствую, не слабенький намек мне дала вселенная. Я как раз ехал на свой новый участок проводить геодезию, размечать. Видимо, не надо мне было продавать свою вторую машину», — заявил блогер.

В таком состоянии оказалась машина после аварии

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Свердловский блогер Андрей Крамолин попал в ДТП и решил снять об этом ролик для соцсетей сразу после происшествия. По словам мужчины, 4 января он не справился с управлением, и его машину выкинуло с дороги на обочину. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Вот это я понимаю новогодние январские праздники. Ехал, даже не торопясь, по прекрасной дороге и немножко не справился с управлением. Вообще не понял, как это произошло, но сделал пару уверенных кувырков», — поделился с подписчиками Крамолин. Передняя часть машины оказалась сильно помята, а мужчина отделался лишь сломанным носом. По его словам, теперь 4 января он будет считать вторым днем рождением и неким знаком судьбы. «Чувствую, не слабенький намек мне дала вселенная. Я как раз ехал на свой новый участок проводить геодезию, размечать. Видимо, не надо мне было продавать свою вторую машину», — заявил блогер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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