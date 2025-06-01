«Само рассосется»: девочке из Верхней Пышмы два месяца лечили ушиб вместо раковой опухоли

Юной свердловчанке 2 месяца лечили ушиб, а у нее оказалась саркома с метастазами

02 июня 2025 в 07:30 Размер текста - 17 +

Ладе требуется дорогостоящее лечение в Израиле Фото: Евгения Кочнева Трехлетняя Лада Кочнева из Верхней Пышмы несколько месяцев борется с агрессивной опухолью. Болезнь выявили случайно: после неудачного падения и сильного ушиба родители обратились с ребенком в больницу. Врачи тогда заверили, что угрозы здоровью нет. Однако спустя два месяца у Лады выявили саркому с множественными метастазами. Единственный шанс на спасение — лечение в Израиле. Но ценник является непосильной для семьи. Как помочь малышке — в материале URA.RU. В начале 2025 года Лада упала на льду и получила ушиб, у нее распухла ягодица и поднялась температура. «Мы поехали в Детскую горбольницу №9. Там сказали: инфицированная гематома, так бывает. Разрезали, выкачали жидкость и через пять дней выписали», — вспоминает мама девочки Евгения (цитаты далее в тексте — ее). Обычное падение во время игры во дворе обернулось для маленькой девочки настоящим кошмаром Фото: Евгения Кочнева Казалось, что все под контролем, но через месяц ситуация повторилась. «Левая ягодица сильно опухла. Я была в шоке, и мы сразу же поехали в больницу. Нас госпитализировали, сделали операцию, вскрыли абсцесс и откачали гной. После выписки ягодица осталась такой же большой, как и раньше. Врачи сказали, что все само рассосется. В больнице Ладе сделали три УЗИ, но ничего подозрительного не обнаружили!» — возмущается Евгения. Несколько раз она просила провести более тщательное обследование, в том числе УЗИ брюшной полости, однако получала отказы. Ладе сделали только УЗИ лимфоузла и сказали, что все в порядке, и снова выписали. Через несколько дней девочке стало хуже. Лишь после третьего визита, когда у Лады сильно распухла нога, медики провели УЗИ, которое выявило 7-сантиметровую опухоль в забрюшинном пространстве и признаки метастазирования. Онкохирург, осмотрев результаты, сразу отметил злокачественный характер новообразования. Родители девочки были потрясены диагнозом и в течение нескольких дней не могли справиться с шоком. «Сердце разрывалось на части. Мы с мужем были сломлены. В голове не укладывалось, как такое могло произойти», — говорит Евгения. 20 апреля Ладу экстренно госпитализировали. Спустя неделю врачи озвучили окончательный вердикт: саркома мягких тканей, причем уже в четвертой — самой агрессивной — стадии. «Шансы на выживание при таком диагнозе составляют 20-40%», — отмечает Евгения. Мама верит, что Лада сумеет одолеть тяжелое заболевание Фото: Евгения Кочнева Российские врачи назначили Ладе девять блоков химиотерапии, операцию и лучевую терапию. Однако семья надеется на более эффективное лечение в Израиле, где есть опыт успешной борьбы с такими агрессивными опухолями у детей. Для этого требуется депозит в размере шести миллионов рублей. «Мы — самая обычная семья: я учитель истории и обществознания, а мой муж — бывший полицейский. Я не могу выйти на работу, так как все мое время посвящено заботе о дочери. И к тому же у нас есть старший сын Владик, которому семь лет. Мы искренне верим в то, что в мире есть много добрых, готовых прийти на помощь. Поэтому мы с огромной надеждой обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой подарить нашей лучезарной доченьке шанс на жизнь», — обратилась к общественности Евгения Кочнева. Помочь Ладе можно разными способами: Поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

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Трехлетняя Лада Кочнева из Верхней Пышмы несколько месяцев борется с агрессивной опухолью. Болезнь выявили случайно: после неудачного падения и сильного ушиба родители обратились с ребенком в больницу. Врачи тогда заверили, что угрозы здоровью нет. Однако спустя два месяца у Лады выявили саркому с множественными метастазами. Единственный шанс на спасение — лечение в Израиле. Но ценник является непосильной для семьи. Как помочь малышке — в материале URA.RU. В начале 2025 года Лада упала на льду и получила ушиб, у нее распухла ягодица и поднялась температура. «Мы поехали в Детскую горбольницу №9. Там сказали: инфицированная гематома, так бывает. Разрезали, выкачали жидкость и через пять дней выписали», — вспоминает мама девочки Евгения (цитаты далее в тексте — ее). Казалось, что все под контролем, но через месяц ситуация повторилась. «Левая ягодица сильно опухла. Я была в шоке, и мы сразу же поехали в больницу. Нас госпитализировали, сделали операцию, вскрыли абсцесс и откачали гной. После выписки ягодица осталась такой же большой, как и раньше. Врачи сказали, что все само рассосется. В больнице Ладе сделали три УЗИ, но ничего подозрительного не обнаружили!» — возмущается Евгения. Несколько раз она просила провести более тщательное обследование, в том числе УЗИ брюшной полости, однако получала отказы. Ладе сделали только УЗИ лимфоузла и сказали, что все в порядке, и снова выписали. Через несколько дней девочке стало хуже. Лишь после третьего визита, когда у Лады сильно распухла нога, медики провели УЗИ, которое выявило 7-сантиметровую опухоль в забрюшинном пространстве и признаки метастазирования. Онкохирург, осмотрев результаты, сразу отметил злокачественный характер новообразования. Родители девочки были потрясены диагнозом и в течение нескольких дней не могли справиться с шоком. 20 апреля Ладу экстренно госпитализировали. Спустя неделю врачи озвучили окончательный вердикт: саркома мягких тканей, причем уже в четвертой — самой агрессивной — стадии. «Шансы на выживание при таком диагнозе составляют 20-40%», — отмечает Евгения. Российские врачи назначили Ладе девять блоков химиотерапии, операцию и лучевую терапию. Однако семья надеется на более эффективное лечение в Израиле, где есть опыт успешной борьбы с такими агрессивными опухолями у детей. Для этого требуется депозит в размере шести миллионов рублей. «Мы — самая обычная семья: я учитель истории и обществознания, а мой муж — бывший полицейский. Я не могу выйти на работу, так как все мое время посвящено заботе о дочери. И к тому же у нас есть старший сын Владик, которому семь лет. Мы искренне верим в то, что в мире есть много добрых, готовых прийти на помощь. Поэтому мы с огромной надеждой обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой подарить нашей лучезарной доченьке шанс на жизнь», — обратилась к общественности Евгения Кочнева. Помочь Ладе можно разными способами: Если у вас есть желание и возможность помочь маленькой девочке, вы можете внести свой вклад в сбор средств, перечислив любую посильную сумму по номеру телефона 8-908-906-00-62. Получателем является мама девочки Кочнева Евгения Михайловна. Перевод можно осуществить на карты банков ВТБ, Т-банк и Сбербанк. URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Ладе. В случае возникновения вопросов вы можете обратиться к автору материала по электронной почте: Dzhallatova@ura.ru.