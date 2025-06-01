01 июня 2025

Вместо жары свердловчан ждут грозы и дожди

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчан ждут грозы и дожди со 2 по 4 июня
Свердловчан ждут грозы и дожди со 2 по 4 июня Фото:

В Свердловской области в начале июня прогнозируется значительное изменение погоды: жара уступит место дождям и грозам из-за прохождения холодного фронта. Такой прогноз дают синоптики уральского гидрометцентра.

«Ночью и утром 3 июня по территории области пройдет холодный фронт со значительными контрастами температуры, жара спадет», — сообщают синоптики в telegram-канале. Местами пройдут дождь и гроза, днем кратковременные осадки ожидаются в большинстве районов региона.

Ветер при грозах 3 июня будет до 15-18 метров в секунду. Температура ночью составит от +11 до +16 градусов, днем — от +20 до +25.

Очень теплая и душная погода сохраниться 2 июня. Однако уже ночью местами возможен небольшой дождь, а днем кратковременные осадки и грозы ожидаются в отдельных районах. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18, днем — до +32 градусов. В Екатеринбурге ночью существенных осадков не ожидается, днем максимальная температура достигнет +30.

Новый циклон образуется 4 июня, он сохранит неустойчивую погоду с дождями до конца рабочей недели. Днем в большинстве районов области вновь пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура ночью опустится до +8 градусов, днем не превысит +23. В Екатеринбурге днем возможен дождь, температура поднимется до +22 градусов.

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В Свердловской области в начале июня прогнозируется значительное изменение погоды: жара уступит место дождям и грозам из-за прохождения холодного фронта. Такой прогноз дают синоптики уральского гидрометцентра. «Ночью и утром 3 июня по территории области пройдет холодный фронт со значительными контрастами температуры, жара спадет», — сообщают синоптики в telegram-канале. Местами пройдут дождь и гроза, днем кратковременные осадки ожидаются в большинстве районов региона. Ветер при грозах 3 июня будет до 15-18 метров в секунду. Температура ночью составит от +11 до +16 градусов, днем — от +20 до +25. Очень теплая и душная погода сохраниться 2 июня. Однако уже ночью местами возможен небольшой дождь, а днем кратковременные осадки и грозы ожидаются в отдельных районах. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18, днем — до +32 градусов. В Екатеринбурге ночью существенных осадков не ожидается, днем максимальная температура достигнет +30. Новый циклон образуется 4 июня, он сохранит неустойчивую погоду с дождями до конца рабочей недели. Днем в большинстве районов области вновь пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура ночью опустится до +8 градусов, днем не превысит +23. В Екатеринбурге днем возможен дождь, температура поднимется до +22 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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