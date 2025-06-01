01 июня 2025

«От импорта отказались»: цены на пиво взлетели в Екатеринбурге. Инфографика

В Екатеринбурге пиво подорожало на 14,1% за год
© Служба новостей «URA.RU»
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С апреля цены на пиво регионе выросли до 176 рублей за литр в среднем
С апреля цены на пиво регионе выросли до 176 рублей за литр в среднем Фото:

Бары Екатеринбурга вынужденно отказались от импортного пива из-за роста цен, а также перешли на отечественные аналоги пенного. Об этом URA.RU рассказали управляющий партнер заведений «Политех», «НСБ», «Берлога» Дюша Твердов и менеджер баров Bunin Bar, Dirty Dance Сергей Бодин.

«В премиальном сигарном клубе „Берлога“ мы продолжили продавать импортное пиво, оно стало дороже в два раза, но эти позиции очень любят и продолжают брать. Самый популярный сорт „Байройтер Хель“ даже не просел в продажах. С другой стороны, есть проект миксологического бара „НСБ“, там выросли продажи фокусных позиций — коктейлей и настоек, но от импорта мы полностью отказались, кроме одного бренда, который особенно популярен. В остальном произошло полное импортозамещение. На позиции зарубежных марок встали отечественные аналоги, уровень которых сильно подрос», — поделился Твердов. 

Он добавил, что в научном баре «Политех» сейчас прорабатывается проект запуска крафтовой варки собственной продукции. И сейчас команда изучает правовую базу для этого. 

«Бары подняли цены на пиво, кратно подорожанию около 20-50 рублей за порцию. Многие позиции „фирменного пива“ остались в прежней цене, так как туда идут очень простые бренды. На импортном „ноунейм“ пиве уже научились работать, научились пить неизвестный стаут (темный элевый сорт — прим. ред.) вместо другого ушедшего бренда. Сильно подорожал импорт в бутылках, что заставило многих убрать его из меню, к примеру 0,33 литра брюссельского пива заходила в закупе 380 рублей, а значит, ее цена в меню была бы минимум 750 рублей», — сказал Бодин. 

По данным Росстата, в Екатеринбурге стоимость литра пива с апреля 2024 года выросла до 183,66 рубля за литр в среднем (+14,1%). В целом по области пиво стало дороже на 18,3%, его в апреле продавали за 176,9 рубля в среднем. 

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Бары Екатеринбурга вынужденно отказались от импортного пива из-за роста цен, а также перешли на отечественные аналоги пенного. Об этом URA.RU рассказали управляющий партнер заведений «Политех», «НСБ», «Берлога» Дюша Твердов и менеджер баров Bunin Bar, Dirty Dance Сергей Бодин. «В премиальном сигарном клубе „Берлога“ мы продолжили продавать импортное пиво, оно стало дороже в два раза, но эти позиции очень любят и продолжают брать. Самый популярный сорт „Байройтер Хель“ даже не просел в продажах. С другой стороны, есть проект миксологического бара „НСБ“, там выросли продажи фокусных позиций — коктейлей и настоек, но от импорта мы полностью отказались, кроме одного бренда, который особенно популярен. В остальном произошло полное импортозамещение. На позиции зарубежных марок встали отечественные аналоги, уровень которых сильно подрос», — поделился Твердов.  Он добавил, что в научном баре «Политех» сейчас прорабатывается проект запуска крафтовой варки собственной продукции. И сейчас команда изучает правовую базу для этого.  «Бары подняли цены на пиво, кратно подорожанию около 20-50 рублей за порцию. Многие позиции „фирменного пива“ остались в прежней цене, так как туда идут очень простые бренды. На импортном „ноунейм“ пиве уже научились работать, научились пить неизвестный стаут (темный элевый сорт — прим. ред.) вместо другого ушедшего бренда. Сильно подорожал импорт в бутылках, что заставило многих убрать его из меню, к примеру 0,33 литра брюссельского пива заходила в закупе 380 рублей, а значит, ее цена в меню была бы минимум 750 рублей», — сказал Бодин.  По данным Росстата, в Екатеринбурге стоимость литра пива с апреля 2024 года выросла до 183,66 рубля за литр в среднем (+14,1%). В целом по области пиво стало дороже на 18,3%, его в апреле продавали за 176,9 рубля в среднем. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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