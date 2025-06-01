СК нашел унижение достоинства бойца СВО, которого не пустили в модные клубы Екатеринбурга

В действиях сотрудников екатеринбургских клубов «Огонек» и Alibi, которые не пустили ресторатора Олега Ананьева, упрекнув его в том, что он участвует в спецоперации на Украине, усматривается административное правонарушение. Об этом говорится в ответе от регионального Следственного комитета на обращение депутата заксобрания Вячеслава Вегнера, копия есть в распоряжении URA.RU.
«При указанных обстоятельствах в действиях неустановленных лиц заведений общественного питания „Огонек“ и Alibi не имеется признаков преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ, а усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ», — говорится в документе. Последняя статья подразумевает возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, социальной группе.
Также указывается, что СК связался с Ананьевым и пригласил его в следственный отдел, но ресторатор заявил, что планирует уехать в зону СВО, поэтому быть на приеме не сможет. В ведомстве подчеркнули, что не видят оснований для реагирования, и уточнили, что обращение Вегнера направлено в ГУ МВД по Свердловской области.
Весной 2025 года Ананьев вернулся из зоны СВО в Екатеринбург на время отпуска и отправился в Alibib и «Огонек». Но охранники его не пустили. Когда ресторатор сказал, что он участник спецоперации, ему ответили:»Тем более не пустим». В разговоре с URA.RU Ананьев говорил, что обиды на охранников не держит, но за ресторатора вступился депутат заксобрания Вегнер.
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