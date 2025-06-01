«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») передал российским военным новую партию модернизированных танков Т-80БВМ. Боевые машины усовершенствовали с учетом пожеланий и предложений от участников СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.
«Для усиления защиты экипажа реализовано много инженерных решений. Командир, механик-водитель и наводчик теперь могут чувствовать себя более уверенно при выполнении боевых задач», — рассказали в УВЗ.
Военный представитель Минобороны РФ отметил, что конструкция танка совершенствуется с учетом обратной связи от подразделений, участвующих в спецоперации. «Все пожелания военнослужащих по доработкам боевых машин через штатные соединения приходят на завод. Именно за счет выстроенной обратной связи удается своевременно реагировать на изменения ведения боевой работы, повышать уровень безопасности экипажа и проводить необходимую модернизацию танков».
Танк Т-80БВМ оснащен газотурбинным двигателем, который обеспечивает ему высокую маневренность и позволяет оставаться малозаметным на поле боя. Кроме этого, в отличие от дизельных аналогов, газотурбинный двигатель может запускаться при любых погодных условиях. Также танк может разгоняться по прямой с высокой скоростью и делать рекордные прыжки.
Обновленные танки Т-80БВМ поступают ВС РФ с 2017 года. Они зарекомендовали себя при эксплуатации в различных климатических условиях.
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