01 июня 2025

В многоэтажке на Сортировке вспыхнул пожар, люди в спешке покидают квартиры. Видео

В Екатеринбурге вспыхнул пожар в шестнадцатиэтажном доме на улице Бебеля
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, дым, пожар, тушение, квартира, огонь, бедствие, возгорание
На месте ЧП работают сотрудники МЧС (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вспыхнул пожар в шестнадцатиэтажном жилом доме на улице Бебеля, 112. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 10:40 утра. По сообщениям очевидцев, густой черный дым валил с балкона пятого этажа.

«На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. Всего к тушению было привлечено 15 специалистов и шесть единиц техники. Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС удалось быстро локализовать огонь и не допустить его распространения на другие квартиры и этажи. Общая площадь возгорания составила около двух квадратных метров», — заявили URA.RU в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

Во время ликвидации пожара из дома самостоятельно эвакуировались 16 человек. Еще одного жильца спасли сотрудники МЧС, которые оперативно среагировали на ситуацию и вывели человека из опасной зоны. По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет.

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В Екатеринбурге вспыхнул пожар в шестнадцатиэтажном жилом доме на улице Бебеля, 112. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 10:40 утра. По сообщениям очевидцев, густой черный дым валил с балкона пятого этажа. «На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. Всего к тушению было привлечено 15 специалистов и шесть единиц техники. Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС удалось быстро локализовать огонь и не допустить его распространения на другие квартиры и этажи. Общая площадь возгорания составила около двух квадратных метров», — заявили URA.RU в пресс-службе свердловского ГУ МЧС. Во время ликвидации пожара из дома самостоятельно эвакуировались 16 человек. Еще одного жильца спасли сотрудники МЧС, которые оперативно среагировали на ситуацию и вывели человека из опасной зоны. По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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