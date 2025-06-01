В многоэтажке на Сортировке вспыхнул пожар, люди в спешке покидают квартиры. Видео

В Екатеринбурге вспыхнул пожар в шестнадцатиэтажном доме на улице Бебеля

02 июня 2025 в 11:25 Размер текста - 17 +

На месте ЧП работают сотрудники МЧС (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге вспыхнул пожар в шестнадцатиэтажном жилом доме на улице Бебеля, 112. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 10:40 утра. По сообщениям очевидцев, густой черный дым валил с балкона пятого этажа. «На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. Всего к тушению было привлечено 15 специалистов и шесть единиц техники. Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС удалось быстро локализовать огонь и не допустить его распространения на другие квартиры и этажи. Общая площадь возгорания составила около двух квадратных метров», — заявили URA.RU в пресс-службе свердловского ГУ МЧС. Во время ликвидации пожара из дома самостоятельно эвакуировались 16 человек. Еще одного жильца спасли сотрудники МЧС, которые оперативно среагировали на ситуацию и вывели человека из опасной зоны. По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вспыхнул пожар в шестнадцатиэтажном жилом доме на улице Бебеля, 112. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 10:40 утра. По сообщениям очевидцев, густой черный дым валил с балкона пятого этажа. «На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. Всего к тушению было привлечено 15 специалистов и шесть единиц техники. Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС удалось быстро локализовать огонь и не допустить его распространения на другие квартиры и этажи. Общая площадь возгорания составила около двух квадратных метров», — заявили URA.RU в пресс-службе свердловского ГУ МЧС. Во время ликвидации пожара из дома самостоятельно эвакуировались 16 человек. Еще одного жильца спасли сотрудники МЧС, которые оперативно среагировали на ситуацию и вывели человека из опасной зоны. По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет.