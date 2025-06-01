МЧС объявило экстренное предупреждение для свердловчан

В Свердловской области 3 июня ожидается сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду. Спасатели призвали жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«На улице не приближайся к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не ищи укрытие от ветра у стен зданий и не паркуй автомобили рядом с деревьями», — предупредили в ведомстве.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
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